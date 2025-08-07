  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

12°SAN LUIS - Jueves 07 de Agosto de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

12°SAN LUIS - Jueves 07 de Agosto de 2025

EN VIVO

"Mejor arquero del mundo"

El "Dibu" Martínez va tras otra distinción

El arquero argentino irá por su tercer Trofeo Yashin, que entrega la revista France Football.

Por redacción
| Hace 1 hora

El arquero argentino Emiliano “Dibu” Martínez fue nominado por la revista France Football para el Trofeo Yashin, que se entrega al mejor en su posición.

 

El “Dibu”, que es una pieza fundamental en la Selección argentina, ya obtuvo este galardón en las ediciones de 2023 y 2024.

 

Los otros nominados que competirán con Martínez son el brasilero Alisson Becker (Liverpool), el marroquí Yassine Bounou (Al Hilal), el francés Lucas Chevalier (Lille), los belgas Thibaut Courtois (Real Madrid) y Mats Sels (Nottingham Forest), el italiano Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), el esloveno Jan Oblak (Atlético Madrid), el español David Raya (Arsenal) y el suizo Yann Sommer (Inter de Milán).

 

En el último año, el “Dibu” Martínez se mantuvo como una figura clave en la Selección argentina, que el año que viene irá en busca de su cuarto Mundial, mientras que con el Aston Villa de Inglaterra alcanzó los cuartos de final de la Champions League, cayendo con lo justo ante el Paris Saint-Germain, equipo que terminó consagrándose campeón.

 

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el lunes 22 de septiembre en el Théatre du Chatelet, ubicado en pleno centro de París.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo