Femicidio en San Luis: “Mi hermana Gabriela no merecía tener este final”

Agostina González, hermana de Gabriela Vanesa Centeno, la mujer que fue asesinada, descuartizada y enterrada en una fosa en un lote del barrio República, en la ciudad de San Luis, se paró con un emotivo y doloroso cartel en el kilómetro cero de Mendoza para pedir justicia por “esta atrocidad”.

“Estamos seguros de que él (Agustín Raúl Bullones Soria) mató a mi hermana y vas a pagar por lo que hiciste”, expresó en un conmovedor video que MDZ radio subió a su página.

“Gabriela Vanesa Centeno, 42 años, tenía hijos. Era madre, tía, abuela, hermana e hija. Ahora hay una familia destrozada. Mi hermana no merecía morir de esa manera, la vida de mi hermana valía, para él no”, remarcó mientras mostraba en una sencilla cartulina las fotos del detenido por el homicidio y el de su hermana.

“Que pague por lo que hizo. No vamos a descansar hasta que mi hermana tenga su justicia, la justicia que merece. Gabriela no merecía tener este final”.

“El Vaca” Bullones, que en San Luis se hacía conocer con el alias de “Pacheco” y que tiene 29 años, fue detenido este viernes a la mañana en Las Heras, acusado del horroroso hecho que tuvo como escenario una precaria construcción en un nuevo asentamiento en el barrio República, cerca del cruce de la Autopísta Pescadores y la Avenida V Centenario.

Gabriela tras presuntamente apuñalada y descuartizada, fue envuelta en una colcha y enterrada adentro de la casilla de tarimas y nylon que levantada Bullones. Después de sepultarla, encima colocó un catre. Así estuvo por casi dos meses oculto el cuerpo hasta que este martes fue encontrado por un perro.

“Nunca se olviden de mi hermana por favor, y ya dejen de matarnos”. “Mi hermana no va a volver más, pero vos Agustín vas a pagar lo que hiciste. Todo el mundo se va a enterar la atrocidad que cometiste con mi hermana. Estamos muy consternados por la muerte de mi hermana y esto no puede seguir sucediendo”, expresó Agostina que sobre el final del video solicitó: “Se están comentando muchas cosas y pedimos respeto”.