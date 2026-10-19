Día de la Madre: en San Luis se buscaron regalos económicos y cuotas

El Día de la Madre dejó en San Luis compras medidas, regalos de menor valor y una fuerte atención al precio. Aunque el sábado hubo mayor circulación de público por el centro, ese movimiento estuvo acompañado por gastos acotados: según César Romero, integrante de la Cámara de Comercio de San Luis, en los rubros consultados los tickets promedio no superaron los 40 mil o 50 mil pesos.

El panorama local se inscribió en una fecha que tampoco logró revertir la caída del consumo a nivel nacional. Romero señaló que, según las estadísticas de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas registraron una baja interanual del 1,4%.

En la capital puntana, la actividad se concentró sobre el cierre. Hasta el viernes, el movimiento había sido “muy medido, muy cauto, muy tranquilo”, describió el comerciante, quien consideró que las condiciones climáticas pudieron influir en ese ritmo. El sábado, en cambio, hubo una mayor afluencia de gente a los negocios céntricos.

La presencia de compradores, sin embargo, no se tradujo en gastos elevados. “Realmente buscando un presente, un detalle, no dejar pasar desapercibido la fecha, pero siempre cuidando el bolsillo”, resumió Romero sobre el comportamiento que observaron los comerciantes consultados.

Las regalerías, los accesorios y la indumentaria estuvieron entre los rubros con mayor movimiento, de acuerdo con su evaluación. Los electrodomésticos, en cambio, quedaron más relegados. En indumentaria y calzado, donde hubo compras de mayor valor, las tarjetas y las cuotas ayudaron a sostener las operaciones.

El balance dejó a los comerciantes con la mirada puesta en diciembre. Romero destacó el peso que tiene el Día de la Madre para numerosos rubros y lo consideró un anticipo de lo que puede ocurrir en el cierre del año.

También expresó expectativas por los ingresos adicionales que puedan llegar a los hogares, aunque advirtió que su efecto sobre las ventas dependerá de cuánto deban destinar las familias a obligaciones pendientes. “Entendemos el grado de deudas que tienen los bolsillos”, señaló.