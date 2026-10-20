Un puntano es el corredor más resistente del país

Corrió 342 kilómetros de un exigente circuito que lo llevaron a un récord nacional y a la consagración en el Campeonato Mundial de Backyard Ultra por Equipos Nacionales que se desarrolló el fin de semana en 72 países. El puntano Cristian Bartolochini demostró su resistencia al completar 51 vueltas en la competencia que en su tramo argentino se realizó en la localidad de Dolores, en Buenos Aires.

Además de lograr el récord argentino y de ganar la competencia a nivel nacional, Bartolochini inscribió su nombre en lo más alto del running argentino tras una prueba sumamente exigente que se disputó el fin de semana en simultáneo en varios países del mundo. El puntano fue el más resistente de los corredores argentinos.

Cada equipo nacional que representó a su país tenía 15 corredores que debían completar un circuito de 6,7 kilómetros en una hora. De los corredores argentinos, Cristian fue el que más aguantó y el conjunto nacional quedó en el primer puesto entre los sudamericanos.

La carrera terminó para Bartolochini el lunes 19 de octubre, poco después del mediodía, cuando tocó la campana de llegada y se coronó ganador 2026 de la instancia del Campeonato Mundial de Backyard Ultra por Equipos Nacionales, una de las competencias de resistencia más exigentes del mundo.

Los participantes debían completar el circuito hasta que quedara un único corredor capaz de terminar en solitario. Durante la carrera, el puntano alcanzó un nuevo récord argentino con 51 vueltas, equivalentes a 342 kilómetros de recorrido.

La prueba fue clasificatoria para el Mundial Individual de 2027, que comenzará el 16 de octubre en Tennessee, Estados Unidos.