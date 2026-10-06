Abdala en la presidencia de la Nación: "Había que cuidar el cargo"

Bartolomé Abdala pasó una semana a cargo de la Presidencia de la Nación y contó que la experiencia tuvo más de responsabilidad que de celebración. Según relató, durante esos días mantuvo contacto con los funcionarios del Gobierno y estuvo atento a cualquier situación que pudiera requerir una intervención.

“Había que cuidar el cargo y lo cuidamos con respeto”, expresó. El senador señaló que la actividad de los ministerios transcurrió sin mayores novedades y que pudo disfrutar del significado personal de la experiencia una vez concluido el reemplazo.

Abdala explicó que le correspondió asumir el Ejecutivo ante la ausencia simultánea del país de Javier Milei y Victoria Villarruel. Según su descripción, el traspaso se formalizó mediante un acta que le llevó el escribano de Gobierno de la Nación.

“Si Javier sale, lo firma Victoria; en este caso salieron los dos, me tocó firmarlo a mí”, resumió. También indicó que fue la segunda oportunidad en la que quedó a cargo de la Presidencia.

El legislador reconoció que atravesó esos días con preocupación ante la posibilidad de que ocurriera algún hecho importante. “Tenés que estar en esos momentos, en la previa y durante esos días que transcurren, con la luz encendida”, describió.