Día de la lucha contra el grooming: proteger en lo digital es proteger en lo real

En San Luis ya pasó. No es algo que ocurre lejos, en otra provincia, en otra pantalla. Pasó con chicos y chicas puntanos. En diciembre de 2025, a pedido de la fiscal Antonella Córdoba, la jueza Daniela Benenatti ordenó bloquear en todo el país una aplicación que generaba desnudos falsos con inteligencia artificial. Todo empezó cuando un adolescente de 16 años creó imágenes simuladas de sus compañeras y las difundió por Instagram.

En octubre de 2026, un ex agente penitenciario fue condenado a 8 años de prisión efectiva por producir y almacenar material de abuso sexual infantil y por abusar de una niña menor de 13 años. En noviembre de 2026, un hombre fue condenado a 3 años y 6 meses por distribuir ese material por Telegram y redes, con 70 fotos y 1.600 videos hallados en su teléfono. Ese mismo mes, un hombre de 27 años fue imputado por presunto abuso sexual a una niña de 12 años contactada por Instagram, con un encuentro en el barrio 125 Viviendas, en la ciudad de San Luis.

Detrás de cada expediente hay un chico o una chica que sintió miedo, vergüenza, asco, amenaza. Que se encerró, que dejó de dormir, que empezó a esconder el celular, que bajó las notas. El grooming es eso: un adulto que por internet contacta a una niña, niño o adolescente, se gana su confianza, lo manipula, lo va envolviendo de a poco, hasta pedirle fotos, videos o un encuentro, y después lo amenaza para que no hable. Empieza con una falsa amistad, un secreto compartido, un juego. Sigue en redes como Instagram, TikTok, WhatsApp o Snapchat, en videojuegos como Roblox, Free Fire o Fortnite, y después se muda a chats más privados, como Telegram o Discord. No hay golpe, no hay contacto físico, pero duele igual. Lo virtual es real.

En San Luis, el área de Delitos Complejos contabilizaba cerca de 20 casos en el último año pero es sabido que hay muchos más que no se denuncian por vergüenza. No hay una estadística pública provincial desagregada y sistemática que diga cuántos son, dónde, de qué edades. Y en prevención, la provincia quedó a mitad de camino.

San Luis adhirió a la ley nacional que lleva el nombre de Mica Ortega y en 2022 sancionó su Plan de Ciberseguridad y firmó un convenio con Grooming Argentina. Pero en 2024, en la misma Legislatura, se advirtió que llevaban un año sin lograr nuevas normativas, que el 40 por ciento de los niños puntanos reconocía que desconocidos les pedían fotos o videos en contexto de desnudez, y que faltaban campaña masiva y herramientas para docentes. En 2025 y 2026 no aparece una nueva ley provincial específica de grooming.

En el resto del país el problema también crece. En Argentina el grooming es delito desde 2013. Y una encuesta regional a más de 28.000 chicas y chicos mostró que 7 de cada 10 desconocían qué es el grooming, 6 de cada 10 habían conversado con desconocidos y casi 3 de cada 10 tuvieron su primer celular antes de los 9 años. La tarea no es pedirle a cada chico que se defienda solo de un adulto con método, sino que familias, escuela, Estado, Justicia y plataformas asuman su parte.