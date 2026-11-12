“Sin piedad, encerró a mi hija y a mi nieta para que se quemaran junto a la casa”

“Mi hija está viviendo un infierno y tiene mucho miedo porque su ex la quiso matar junto a su hijita, quemándole la casa. Y, lo inentendible es que está libre. Por ello, lo que estamos necesitando es que se haga justicia”, expresó con mucha preocupación Ámparo Guiñazú, la mamá de la joven de 22 años que, con una pequeña hijita de 3 años, que esta semana fueron víctimas de un intento de asesinato en una casa de la manzana 1014 del barrio Eva Perón de San Luis.

Clara Luz Rodríguez y la criaturita pudieron salvar su vida de milagro del incendio que, de acuerdo a lo relatado por Ámparo, fue ocasionado por “Beby” Arredondo (27 año) la ex pareja de “Lucecita” y su nieta. “Le prendió fuego a un colchón y ardió todo. Y, lo más grave y descalificable es que sacó las llaves de una de las puertas que estaba arriba de una mesa de luz y las encerró”, precisó.

El dramático caso ocurrió este martes, entre las 03:30 y 04:00 de la madrugada. “’Beby’´primero fue a venderle a su ex un celular y luego volvió a pedirle dinero. Como mi hija le respondió que no tenía dinero, al rato volvió enfurecido, se metió a la casa y directamente llevó a los hechos la amenaza de prenderle fuego a la casa”.

Rápidamente las llamas iniciadas en un colchón se propagaron en el dormitorio y todos ambientes que tienen techo de madera. Arrasaron con la heladera, la cocina, artefactos electrónicos y muebles.

La joven, mientras protegía a su hijita, soportando el humo y el calor, consiguió abrir con mucho esfuerzo una puerta y salvar así sus vidas.

Pero el drama continuó. “Beby se había quedado en la vereda para asegurarse que ardiera todo, cuando vio salir a Clara Luz le gritó:”…ah no te moriste...”. Entonces, cuando abrió el portón que da a la calle y salió a pedir ayuda, la agarró y empezó a golpearla. La agresión fue frenada por la oportuna intervención de un vecino que se la sacó, la subió a su automóvil y la trajo a mi casa”, detalló Ámparo.

Más agresiones

De acuerdo al relato de la mamá y abuela de las víctimas, el rapto de furia y de descontrol de “’Beby’ no terminó en la vivienda de la manzana 1014 del Anexo IV. Al rato, cuando se enteró que lo estaban denunciando en la Comisaria, “vino a mi casa con un hacha a amenazarnos. Como no estábamos con piedras golpeó las aberturas rompió los vidrios de las ventanas. Y, no conforme con ello, seguidamente se fue a apedrear la sede policial y pese a todo esto, no lo detuvieron”.

Tras esa noche de descontrol y de intento de homicidio, el joven sigue en libertad. “Queremos que actúe la justicia, no puede ser que ‘Beby’ siga en libertad. Mi hija ya lo ha denunciado 7 veces y tiene el botón antipánico. Cuando llama y vienen los policías, él siempre logra escapar”, cuestionó Ámparo Guiñazú.

Peregrinar por tribunales

Este jueves, Clara Luz Rodríguez fue a tribunales a volver a exponer su historia con ‘Beby’, cuya relación de 7 años se cortó a los 3 meses del nacimiento de la hija de ambos.

“Lo que le sucedió a mi hija y a mi nieta es de terror. Perdió todo y hasta el perrito de la niña. Por eso quiero justicia. Hay muchos casos similares de violencia contra jóvenes que esas velitas se han apagado. En el caso de mi hija ha quedado con vida porque alcanzó a salvarse y lo único que pedimos es justicia. Él ahora está fumando esperando que esto se enfríe para poder encontrarla de nuevo y podría matar”, indicó muy contenida y nerviosa la mamá de la joven que, con su nena de 3 años, zafaron de morir quemadas.