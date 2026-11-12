Piden más policías en la Bellas Artes tras el robo a un estudiante

Un grupo de padres de la comunidad educativa de la Escuela de Bellas Artes Nicolás Antonio de San Luis, en la ciudad de San Luis, reclaman mayor presencia policial en los horarios de entrada y salida de los estudiantes, luego de denunciar robos en la parada de colectivo de Avenida del Fundador y Pasaje de las Artes. Hay padres que hicieron declaraciones en las que piden que haya mayor seguridad para sus hijos en esa zona, en la escuela y en la parada del colectivo donde robaron.

Según relataron los vecinos, tres adolescentes que salían de la institución, entre ellos dos hermanos, se disponían a subir al colectivo cuando al menos dos personas que estaban al acecho se acercaron a uno de ellos para sacarle el celular del bolsillo. Al advertir la maniobra, el joven dejó caer el aparato, y uno de los agresores lo levantó y escapó.

El hecho quedó registrado en un video de cámara de seguridad que se viralizó en los últimos días. En la filmación se observa a los estudiantes esperando en el refugio y a una persona con capucha que se acerca al grupo y luego se aleja caminando, mientras pasa un colectivo.

Los padres contaron que los chicos esperaban el colectivo de la línea BCG cuando les robaron el teléfono. La persona que se llevó el aparato hizo como que lo levantaba del piso y huyó cuando llegó el colectivo. También aseguraron que no es un hecho aislado y que otros estudiantes y vecinos sufrieron situaciones similares en la misma zona, en especial alrededor de las 18:30, cuando salen de clases.

El reclamo es doble: que se restituya el teléfono sustraído y que se refuerce la presencia policial en la zona en los horarios de entrada y salida escolar, para que los chicos puedan esperar el colectivo sin miedo. Hasta el momento no se informó una respuesta oficial sobre el refuerzo de patrullajes en el lugar.