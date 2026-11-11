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Entraron dos veces durante la noche al Bellavista Club y se llevaron cervezas

El damnificado narró que ingresaron en dos oportunidades al Bellavista Club anoche y que se llevaron cervezas del lugar.

Por redacción
| Hace 3 horas

El damnificado contó que los ladrones ingresaron por una ventana cerca de la medianoche y volvieron a entrar alrededor de las 3:30. También señaló que ya habían accedido por otros sectores.

 

 

El Bellavista Club fue blanco de dos ingresos durante la noche y la madrugada de este miércoles. Según relató el damnificado en audios, los ladrones entraron por una ventana cerca de las 12 de la noche y regresaron alrededor de las 3:30.

 

 

En otro mensaje, sostuvo que el lugar ya había sido vulnerado por distintos accesos, incluso por la parte trasera. También mencionó que se llevaron las cervezas.

 

 

El damnificado expresó su preocupación por la reiteración de los hechos.

 

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