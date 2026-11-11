“La tristeza es grande por las familias afectadas y por el daño en la economía de Daract"

“El vacío que va a quedar es grande y mucha decepción por como fue el trato de los directivos de Black & Decker este último tiempo”. No se consideró “la parte humana por parte de la empresa, pero ese siempre fue su modus operandi y el querer pagarnos en dos veces terminó de cerrar el ciclo, de cómo siempre nos vieron, sin interés alguno para el trabajador”, expresó uno de los vecinos de Justo Daract que laboralmente quedó en la calle.

El párate definitivo de esta firma que se dedicaba a la fabricación de disco de cortes abrasivos ha generado una gran repercusión no solo por el perjuicio que le genera a la economía local, sino que también por el justificativo que hizo pública la empresa. Responsabilizó la decisión en “los cambios en las condiciones del mercado local”, lo que generó “una revisión integral de las operaciones de la planta para evaluar su eficiencia y sostenibilidad”.

Mientras se espera a la delegación de la Dirección de Relaciones Laborales que hará una inspección en las instalaciones, los empleados de Black & Decker continuarán con la toma de las instalaciones. “Difícilmente se pueda volver a recuperar está situación económica para la comunidad”, se lamentó uno de los voceros del grupo.

Rechazo a la reducción de las indemnizaciones

El diputado provincial Walter Aguilar se manifestó sumamente preocupado por la situación de los trabajadores cesanteados en la planta que la industria Black & Decker tiene en Justo Daract.

Además de manifestar su “solidaridad con las trabajadoras, trabajadores y sus familias, ante la pérdida de los puestos de trabajo”, rechazó el intento de reducir las indemnizaciones.

Aguilar, en un proyecto de Declaración que presentó en la Cámara de Diputados, exhortó “al Poder Ejecutivo Provincial a implementar de manera urgente programas de contención social, asistencia económica y políticas de reinserción laboral focalizadas para el personal técnico y operativo afectado por la reestructuración y centralización industrial de la empresa en la Provincia de Buenos Aires”.