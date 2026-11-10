Los trabajadores tomaron “Black & Decker” y exigen el pago total de la indemnización

Los trabajadores llegaron a la fábrica para arrancar su jornada y se encontraron con que Stanley Black & Decker cierra sus puertas definitivamente. Así lo confirmó Leandro Pérez, secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina, seccional San Luis.

La empresa mandó una firma de seguridad privada para no dejar entrar a los trabajadores. Ante esto, tomaron la decisión de quedarse adentro del predio en resguardo pacífico de las instalaciones. “No nos vamos a mover de acá ni a levantar la guardia hasta que estén dadas las garantías y la seguridad de cobro para cada compañero”, es el mensaje que baja el gremio.

Eran 60 los que quedaron afuera: 45 operarios y 15 administrativos. De 105 que supieron ser. De una fábrica que antes se llamaba Emiriam S.A.I.C.F.I.R y que hace 14 años compró Black & Decker, y que mejoró mucho la economía del pueblo porque ayudó a muchísimas familias. Hoy llegó el cierre. Con seguridad privada, con una mesa abajo de un alero, con abogados y Recursos Humanos esperando a las 6 de la mañana.

El punto central del conflicto, para Leandro Pérez, es la indemnización. “La empresa pretende ampararse en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo para pagar solo el 50% de las indemnizaciones. Desde el gremio y los trabajadores rechazamos categóricamente el 247 y exigimos el pago total al 100% por el artículo 245. Esa es la pelea. Porque Black & Decker no se declaró en quiebra. No se va de Argentina. Cierra solamente este módulo, el de Justo Daract”. Por eso, dice el gremio, “están obligados a pagar todo junto, completo, al 100%. El gremio ya está en el Ministerio de Trabajo. Los trabajadores se quedaron en la empresa. No se mueven hasta que esté garantizado el cobro para cada compañero”.

Para Leandro Pérez, el cierre no es un problema de ventas. Es consecuencia directa de la apertura de importaciones. Esta planta produce discos abrasivos. Discos que abastecen directamente a la minería, un sector que todos dicen que está en pleno auge, pero que acá en la provincia deja ver esta dura realidad. “Están haciendo competir a la fábrica local contra productos chinos que entran sin ningún tipo de certificación de calidad ni control. Es un golpe fuertísimo a la industria nacional. Una fábrica que producía acá, con trabajadores de acá, con controles, con calidad, que ahora tiene que cerrar porque del otro lado entran productos sin ningún control”.