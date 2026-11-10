“Le pedí al ministro de Turismo que visite a los artesanos; se fue y todavía lo espero"

Las falencias y cortocircuitos en el poggismo ya son moneda corriente. Aunque en lo exterior se muestra una “coalición intacta”, en los hechos hay una guerra de egos entre funcionarios, impericias y nulidades imposible de sostener. En ese contexto, un llamativo mensaje explotó en las redes sociales y expuso un traspié inaceptable: el destrato o la invisibilización hacia los artesanos del mármol ónix, con todo lo que implica simbólicamente ese hecho.

Pedro “El Comanche” Guzmán es un respetado y reconocido artesano de La Toma. También es dirigente de Avanzar, un enérgico militante. Actualmente, es referente del Centro de Jubilados de la localidad. Y con todo el peso de su pertenencia, apuntó de lleno ante la torpeza.

“Escribo estas líneas por la llegada del Papa a nuestro país. Sirvió para que el mundo hablara de nuestra querida riqueza natural, que es el verde ónix, único en el mundo. La Toma es cuna de artesanos dedicados a esta noble tarea que nos identifica en el mundo. Yo, hace más de un año le pedí en persona al ministro de Cultura y Turismo de la provincia (Juan Álvarez Pinto) que nos visitara a los artesanos y que promocionara nuestra piedra tan preciada. Me dijo ‘la semana que viene vengo’. Lo estoy esperando”, lamentó ante la paradoja de que el exfuncionario merlino ya no ocupa el rol ministerial.

Es decir, se fue no solo sin acciones concretas para los artesanos y para lo cultural que envuelve al ónix, sino que ni siquiera fue capaz de concretar una simple visita, al menos protocolar. Nada, nada, nada.

“Estaba el concejal Carlos José ‘Minino’ Díaz, no me va a dejar mentir. La arrogancia (de Pinto) como ministro fue más. Espero que el nuevo ministro en algún momento conozca la historia de nuestra noble tarea y promocione con un pedacito de ónix y no con un alfajor, como lo hacía Pinto. Hay muchos jóvenes artesanos, yo ya tengo mi camino”, agregó contundente.

El mensaje de Guzmán es la prueba más clara de las imprecisiones —imperdonables— de la gestión, que desde diciembre de 2023 no logra encauzar firmemente ni un solo sector del gobierno. Cuando la oposición habla de las realidades, se acusa de hacer “politiquería”, pero ya entre los “propios” las inconsistencias son infrenables.