“Alberto nos visita”: Rodríguez Saá va a Quines a reunirse con los dirigentes de Ayacucho

Después de una reunión privada en la que dialogaron sobre distintos temas de la agenda partidaria, el presidente del PJ de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, y el presidente del Consejo Departamental Justicialista de Ayacucho, Sergio “Peteco” Álvarez, acordaron una próxima visita para reunirse con los dirigentes del departamento. Esa visita ya tiene fecha, hora y lugar.

Será el viernes 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional, a las 19:30, en el Bar Rotisería “Don Pedro”, ubicado en calle Pringles, entre Sarmiento y 25 de Mayo, frente a la Plaza Lafinur, en Quines.

El encuentro, difundido bajo la consigna “Alberto nos visita”, está planteado como un encuentro con dirigentes del departamento, no como un acto masivo. La idea, según la convocatoria, es escuchar, ordenar la agenda local y fortalecer el armado territorial del PJ en el norte puntano de cara a 2027.

Pero para la gente de Quines y del norte, esta visita es mucho más que una reunión partidaria. Es la sensación de volver a ser escuchados, de que alguien baja hasta el pueblo, se sienta en una mesa de frente a la plaza, toma un café y pregunta cómo están, qué necesitan, qué sueñan.

En el norte puntano, donde muchas veces las decisiones parecen tomarse lejos, en la capital, la llegada de Alberto se vive como un gesto de cercanía, como un reconocimiento. Hay vecinos que lo esperan con cariño, con memoria, con esa mezcla de respeto y de esperanza que despierta en los que lo vieron gobernar y en los más jóvenes que crecieron escuchando en sus casas lo que significó su tiempo para la provincia. Es la expectativa de volver a sentir que el norte importa, que Quines importa, que Candelaria, Luján, San Francisco y Alem también importan.

No es una visita aislada. Es un paso más en el recorrido que Rodríguez Saá viene haciendo en los últimos meses. En abril se reunió en Tilisarao con referentes del PJ de Junín y Chacabuco, en la casa del diputado nacional Jorge “Gato” Fernández. También estuvo en el Departamento Belgrano, en un encuentro organizado por Fernando Yanzón.

En septiembre encabezó un encuentro multitudinario en la sede del PJ de la ciudad de San Luis, donde reimpulsó la consigna “Hay 2027”, y luego otro en Compromiso Federal. En octubre, el Día de la Lealtad, reunió a la militancia en Villa Mercedes y desafió al gobernador Claudio Poggi a convocar a elecciones: “Llamá a elecciones”.

Ahora el recorrido va al norte. Y, Quines no es un lugar cualquiera. Es la cabecera del departamento Ayacucho, el departamento que integran también Candelaria, Luján, San Francisco del Monte de Oro y Leandro N. Alem. Es una zona donde el PJ quiere mostrarse ordenado y con conducción local, pero sobre todo es una zona donde la gente quiere contar su realidad sin intermediarios, hablar de sus caminos, de su trabajo, de sus hijos, de lo que falta y de lo que se puede hacer.

En diciembre pasado, Álvarez y los concejales del bloque Celeste Unidad ya se habían reunido con Rodríguez Saá, quien entonces les habló de dos sueños postergados para la región: un gran dique en Quines y la modernización con autopista de las rutas nacionales 146 y 20, en el tramo San Luis-Quines-Candelaria-La Rioja.

Esos temas, seguramente, volverán a estar sobre la mesa el 20 de noviembre. Y, también otros que no son temas abstractos para la gente del norte. Son el agua para producir, son rutas seguras para salir y para volver, son la posibilidad de que los jóvenes no tengan que irse para encontrar futuro. Por eso cada vez que se nombran, la gente los escucha con atención y con ilusión.