El Gobierno se mira al espejo y encuentra un Martín Fierro

Hay gobiernos que buscan resultados para mostrar y otros que encuentran una ceremonia para mostrarse. La entrega de los Martín Fierro Federal en Potrero de los Funes ofreció una escenografía ideal: alfombra roja, invitados, cámaras y una estatuilla para Emiliano Pascuarelli, director de San Luis+ y conductor de su noticiero central. Una noche muy cómoda para confundir el reconocimiento a un profesional con la consagración de una política de comunicación.

Pascuarelli ganó en Labor de Animación/Conducción Masculina. La precisión tiene su importancia: APTRA distinguió su desempeño frente a cámara. El premio no evaluó su administración del canal, la calidad integral de la programación ni los resultados del Gobierno de Claudio Poggi. Entre una cosa y otra hay una distancia que el entusiasmo oficial puede recorrer sin despeinarse.

Porque una estatuilla luce muy bien en la foto, pero explica bastante poco sobre cómo funciona una pantalla pública. Mucho menos cuando una parte central de su oferta llega preparada desde Buenos Aires.

Alcanza con visitar la propia página de San Luis+: entre los programas que promociona aparecen Cortá por Lozano, Pasapalabra, Gran Hermano y MasterChef. La señal también ofrece a sus anunciantes el atractivo de su asociación con Telefe y de los programas de alcance nacional. El argumento comercial reconoce de dónde viene buena parte del imán televisivo.

Pascuarelli puede conducir el noticiero y dirigir la emisora. Las decisiones sobre esos formatos, sus figuras y sus contenidos se toman en otro lado. A la hora de repartir laureles por la pantalla, convendría reservarles unas sillas a quienes mandan la programación desde Buenos Aires.

El acuerdo con Telefe fue presentado por el propio Gobierno, en enero de 2024, como una forma de mejorar la oferta y ahorrar dinero. Esa fue la apuesta: combinar producción local con contenidos de una cadena nacional. Ahora bien, aprovechar una programación ajena exige una explicación bastante más trabajosa si después se pretende exhibir el resultado como una demostración de creatividad propia.

La noche de APTRA en San Luis dejó otra alegría para las producciones puntanas. "Chicos en el aire" también se llevó la estatuilla al mejor programa infantil.

También está la otra pantalla: la de las cuentas. La gala llegó con financiamiento provincial, según la información publicada antes del encuentro, cuando todavía se advertía que no se había difundido el presupuesto. El balance de semejante celebración debería incluir cuánto aportó el Estado, para qué conceptos y mediante qué contrataciones. La alfombra roja puede ser una vidriera turística; la rendición de gastos también merece iluminación.

El reconocimiento individual tiene su valor. Convertirlo en un certificado de excelencia gubernamental requiere bastante más imaginación. Una televisión pública se mide también por su producción, por las voces que incorpora, por las preguntas que hace y por la información que ofrece cuando al poder le incomoda responder.

Ese examen continúa después de la ceremonia. No tiene alfombra, cena ni discurso de agradecimiento.

Por ahora, el Gobierno tiene una foto para celebrar y su director, una estatuilla. Telefe seguirá poniendo buena parte del atractivo de la pantalla. A los puntanos les corresponde conocer cuánto pusieron para la fiesta.