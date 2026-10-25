En La Punta vuelve a escena, para un año electoral, una obra que no se hizo en el 2025

El dato que sostiene toda la discusión presupuestaria en La Punta no está en el folio 28 que citó el oficialismo. Más de 25.000 vecinos pagan sus impuestos municipales embebidos en la factura de energía eléctrica de Edesal. Es un cobro compulsivo, si no se paga la tasa cortan la luz, por eso la morosidad es casi nula. La Municipalidad tiene todos los meses una caja asegurada de recaudación que en ningún otro distrito de la provincia es tan perfecta y ese monto es muy importante en cada boleta.

Con esa caja la gestión del intendente Luciano Ayala llega a 2027, un año completamente electoral para la ciudad y para la provincia. San Luis votará gobernador, intendentes y 52 convencionales constituyentes entre el 10 de junio y el 10 de noviembre de 2027, según confirmó el ministro de Gobierno Gonzalo Amondarain.

Y ahí aparece el punto más cuestionado, la partida de $1.100 millones para el acceso a la Ruta Nacional 146 y la salida del barrio 600 Viviendas.

En el tratamiento del Expediente N° 219, el concejal justicialista Martín Bastías fue textual, y dijo que el presupuesto “se parece más a una libreta de un almacén que a un presupuesto municipal”, que primero pusieron los números y después vieron qué podían inventar o hacer con esa plata o cómo podían disfrazar esa cantidad, que con el tema de las obras de la salida del 600 ya la habían presupuestado en el año 2025, ahora la volvieron a presupuestar y sin tener los permisos del terreno.

En ese contexto recordó que cuando preguntaron la respuesta fue haremos la obra hasta el alambre del vecino, lo que calificó como una locura porque no se puede gastar tanta plata para hacer un bulevar de 150 metros contra el alambre, y que “esto claramente es un cheque en blanco para el intendente Ayala”, interpretó.

La denuncia es grave porque la misma obra ya estuvo presupuestada en el Ejercicio 2025. Es decir que nunca se hizo y nunca se rindió; y, ahora reaparece por el mismo monto, porque en el presupuesto figura como inicio de obra en el folio 28 junto a obras públicas, espacios verdes y movimientos de suelo, pero sin pliego, sin traza definida y sin detalle técnico del acceso a la Ruta 146.

Además, porque todavía no está resuelto cómo van a atravesar los campos privados que están entre el barrio y la ruta, algo que la propia Secretaría de Hacienda no pudo responder con certeza en la reunión de comisión según expusieron Bastías, Roldán y Orozco.

El Presupuesto fue aprobado igual, 4 a 3. Votaron a favor Marcos Barzola, Roxana Oros, María Salgado y Clara Vinuesa. En contra, Martín Bastías, Rocío Roldán y Fernando Orozco.

Frente a este “cheque en blanco” que tiene el intendente Ayala, están los empleados municipales que siguen esperando una recomposición salarial.