Las prioridades trastocadas: la Policía compite en torneos mientras el delito crece

En la Jefatura y en el Ministerio, las prioridades están cambiadas. Foto: archivo.

Una delegación de la Policía de San Luis partió recientemente hacia Mar del Plata para participar de las olimpiadas organizadas por la Federación de Círculos Policiales de la República Argentina. El personal viajó a competir en disciplinas como fútbol, natación, atletismo, pádel, vóley y ajedrez, en un encuentro que busca promover la confraternidad entre las fuerzas de seguridad del país y la región.

Sin embargo, la iniciativa cosechó fuertes críticas. El cuestionamiento no apunta a la práctica deportiva de los efectivos —una actividad habitual y respetable en sí misma—, sino a la política de comunicación y al orden de prioridades fijado por el Ministerio de Seguridad.

Mientras desde las esferas oficiales se jerarquizan y celebran estos eventos como si la provincia gozara de un control absoluto del delito, la realidad cotidiana de los vecinos muestra una cara opuesta, signada por arrebatos violentos y robos constantes de motos y bicicletas.

A la ola de hechos delictivos se suma el desgaste institucional que sufren las víctimas al momento de radicar una denuncia. La burocracia de las dependencias policiales, sumada a situaciones donde los damnificados son responsabilizados por los propios hechos que sufren, empuja a muchos ciudadanos a volcar sus reclamos únicamente en las redes sociales para evitar dolores de cabeza.

El malestar se percibe con especial dureza en el interior provincial. En localidades del norte como Candelaria, los pobladores denuncian una seguidilla de robos y hurtos que ocurren en medio de una absoluta falta de prevención, llegando al extremo de sufrir la sustracción de elementos básicos como los sanitarios del cementerio local.

Frente a este panorama, vecinos y damnificados advierten con indignación cómo la fuerza pública difunde su participación en competencias deportivas mientras las herramientas de prevención ciudadana muestran un flagrante desconocimiento de los hechos que azotan a la comunidad.