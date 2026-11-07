Tras una década al frente de la UNLC, Agustina Rodríguez Saá deja el rectorado

Agustina Rodríguez Saá deja el rectorado tras un amplio abordaje, lleno de desafíos, logros y sueños. En la Tercera Asamblea Universitaria, definieron las nuevas autoridades. Foto: redes sociales Agustina Rodríguez Saá.

Tras una década al frente de la gestión institucional, la abogada y magíster Agustina Rodríguez Saá dejará el rectorado de la Universidad Nacional de los Comechingones (UNLC). La transición formal se concretó este viernes durante la Tercera Asamblea Universitaria celebrada en el Aula Magna de la sede académica de Villa de Merlo, donde se eligió a la fórmula que conducirá la casa de altos estudios durante los próximos cuatro años.

A partir del 1 de diciembre de 2026, la magíster Mariela Celeste Gabriel asumirá como nueva rectora y el ingeniero Jorge Canta como vicerrector, desempeñándose en sus funciones hasta el 30 de noviembre de 2030.

Las autoridades, en un acto que sumó una nueva página a la historia de la institución. Foto: Agustina Rodríguez Saá.

Rodríguez Saá repasó el trayecto iniciado en 2016 y la consolidación del proyecto académico regional. “En 2016 comenzamos a transitar un camino lleno de desafíos, con una convicción profunda: que nuestra región merecía una universidad pública capaz de formar profesionales, producir conocimiento y contribuir al desarrollo de su territorio”, expresó la rectora saliente.

A su vez, remarcó la importancia de las instancias institucionales en el proceso de autonomía universitaria: “La Primera Asamblea, en 2018, significó un paso decisivo hacia nuestra autonomía institucional. La Segunda, en 2022, reafirmó ese camino. Esta Tercera Asamblea nos encuentra con una universidad que ha construido su propia identidad y que tiene por delante nuevos desafíos”.

La familia de la UNLC. Foto: redes sociales Agustina Rodríguez Saá.

Al momento de reflexionar sobre la finalización de su mandato y el recambio de autoridades, la funcionaria enfatizó la trascendencia del legado colectivo por sobre los liderazgos individuales. “Siempre creí que las instituciones son más importantes que las personas que circunstancialmente las conducimos. Y que la verdadera trascendencia de una gestión está en aquello que es capaz de dejar construido para las próximas generaciones”, manifestó.

En el cierre de su mensaje de despedida, Rodríguez Saá sostuvo: “Fundar fue una decisión. Construir fue un compromiso colectivo. Proyectar es nuestra responsabilidad. La Universidad Nacional de los Comechingones tiene una historia de la que podemos sentirnos orgullosos y, fundamentalmente, tiene un futuro por construir”.

Agustina Rodríguez Saá junto a María Celeste Gabriel, autoridades y referentes de la institución. Foto: Agustina Rodríguez Saá.

Por su parte, la rectora electa Mariela Celeste Gabriel agradeció el respaldo de la comunidad universitaria y destacó que la conducción de la educación pública requiere de un trabajo colectivo basado en el diálogo, la participación y el fortalecimiento institucional.