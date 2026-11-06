Una mujer está presa por intentar matar a su pareja: lo atacó cuando dormía

Un gravísimo caso que sucedió en una vivienda de Nueva Galia, en el departamento Dupuy, podría haber terminado en hecho sangriento. Patricia Coronel, una mujer oriunda de la localidad, fue imputada por atacar a su pareja mientras dormía. Con un arma le ocasionó una grave herida en el cuello al hombre y por la rápida atención médica que le brindaron, evitó la muerte,

Los detalles del conmovedor caso se conocieron este viernes en una audiencia de formulación de cargos que se llevó a cabo en el Juzgado de Garantías Nº 1 de la Segunda Circunscripción Judicial, al comando de Alfredo Cuello.

El caso que conmocionó a Nueva Galia ocurrido el miércoles 4 de noviembre en una casa de la sureña comuna donde un hombre con quien habría mantenido una relación de pareja fue herido con un arma blanca. La Fiscalía explicó que, aunque restan determinar algunas circunstancias del hecho, se habría producido aproximadamente a las 20, la imputada y la víctima se encontraban en un domicilio ubicado en Pedernera y Calle del Cementerio.

Fiscalía explicó que “la imputada intentó darle muerte a su pareja y que lo atacó con un arma, hiriéndolo gravemente en la zona del cuello”. El hombre fue asistido inicialmente en el hospital de Nueva Galia y posteriormente trasladado a Villa Mercedes, donde permanece internado.

Según su teoría del caso, el Ministerio Público Fiscal relató que, luego del ataque, Coronel se habría provocado heridas y se habría dirigido a la Comisaría, donde se refirió al episodio. Cuando el personal policial llegó al domicilio, se encontró a la víctima herida en la cama.

La acusación mencionó evidencias y se refirió a la gravedad de las heridas. Explicó que la víctima no se encuentra aún en condiciones de declarar y aseguró que la mujer actuó con la intención de matar.

Por su parte, la Defensa planteó la nulidad del procedimiento policial y de actos posteriores, en relación a la declaración realizada por la imputada en la Comisaría. Aseguró que eso afectó el derecho de defensa y solicitó la exclusión probatoria. En el mismo sentido, pidieron que no se tuviera presente un informe psiquiátrico incorporado al legajo de investigación.

Plantearon además que las circunstancias del hecho, según lo referenciado por su asistida, no coinciden con las mencionadas por el Ministerio Público Fiscal. Aseguraron que la mujer actuó en legítima defensa.

Consideraron que no existió una relación de pareja que configurara el agravante planteado por Fiscalía y mencionaron la condición de vulnerabilidad de la mujer que padece un problema psiquiátrico. Solicitaron se aplique la perspectiva de género y lo previsto en diferentes normas internacionales,

Tras dos horas de audiencia el juez rechazó los planteos de nulidad presentados por la defensa y decidió que la mujer pemanezca detenid por lo menos hasta el 14 de noviembre, cuando se hará la siguiente audiencia que resolverá la situación procesal de la imputada.

Asimismo, el magistrado dispuso que se arbitren las medidas correspondientes tendientes a salvaguardar la salud física y psicológica de la imputada, atento las cuestiones de salud mencionadas durante la audiencia y en el mismo sentido, ordenó al Ministerio Público Fiscal oficiar al área de Salud Mental del Policlínico Regional a fin de que realice una entrevista y disponga las indicaciones necesarias.