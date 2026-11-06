Poggi y el jueves en que la realidad se metió en la foto de la capital alterna

En la cabeza del gobernador, si se permite la licencia, el jueves venía bastante bien armado. La agenda lista, los funcionarios con lugar en la foto y el equipo de comunicación con el título casi escrito. Con todo lo que cuesta hacer que un ministro figure, pensaría ese Poggi imaginario, lo menos que se le puede pedir a una recorrida es que salga como estaba prevista. Entonces entró al CAPS y sintió olor a gas.

Fue en el centro de salud Dr. Albert Sabin, en el barrio Obras Sanitarias de Villa Mercedes, durante la habitual visita de los jueves. La pérdida de gas la mencionó el propio Claudio Poggi en declaraciones que difundió la agencia oficial. También describió las condiciones precarias en las que trabaja el personal y anunció que se planificarán arreglos, una ampliación y mejoras en el equipamiento.

La visita también tuvo su acto en las redes. Según el recuento, la publicación en la agencia de noticias oficial reunió unos 1.200 comentarios, en su mayoría críticos. Un número que cualquier equipo de comunicación querría mostrar en el informe del viernes, siempre y cuando nadie pida abrir los comentarios.

Villa Mercedes iba a ser capital alterna. Poggi lo prometió en campaña y volvió a plantearlo este año como parte de su reforma constitucional. La promesa tenía una dimensión política concreta: que el gabinete sesionara y trabajara allí al menos una vez por semana. Mientras tanto, la capital alterna tiene día fijo en la agenda del gobernador. Este jueves, además, tuvo olor a gas.

Lo incómodo del Sabin es que pone las dos agendas en la misma habitación. De un lado, el Gobierno, que llega un jueves y anuncia lo que va a hacer. Del otro, el personal que abre el centro de salud el viernes y vuelve el lunes, y los vecinos que se atienden ahí cualquier día de la semana. La próxima recorrida ya tiene día. Para el Sabin, la fecha que importa es la del arreglo.