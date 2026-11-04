Los documentos históricos que la Masonería publicó sobre una logia de Villa Mercedes

La Masonería tiene entre sus profundidades el estudio de los símbolos. Imagen ilustrativa. Foto: La Nación/Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones.

No se trata de rituales satánicos, ni de calderos que arden con incontables aspectos macabros, tampoco se relaciona con hilos de poder ni de tantos otros mitos o leyendas negras que hablan sobre la Masonería. Todo dista de la fantasía generalizada. La realidad apunta a algo mucho más concreto: logias o talleres donde hombres “honrados y de buenas costumbres” estudian el mundo que los rodea y aportan desde sus individualidades a una gran cadena universal.

En ese sentido, poco a poco aquellos misterios que a lo largo del tiempo han cautivado a las personas van sacando a la luz algunos hitos. No todos, siempre algo queda en el tintero de la discreción. No porque haya algo imposible de mostrar, sino porque el secreto mismo es una interpretación de cada quien en su viaje de regreso a sí mismo.

Los archivos villamercedinos

En tiempos anteriores, la Masonería no mostraba del todo sus actividades. Se trataba de una postura mantenida a lo largo del tiempo, ya que la institución ha sufrido incontables persecuciones en la historia. Sin embargo, con el advenimiento de las redes, poco a poco fue sacando a la luz algunas de sus acciones.

Uno de los archivos que ingresó. Foto: Archivo y Museo de la Masonería Argentina.

Entre ellas, una muy reciente cautivó al público puntano. La página de Facebook del Archivo y Museo de la Masonería Argentina realizó una publicación con fotografías muy curiosas. Se trata de una incorporación muy particular al fondo documental que resguarda la memoria de la Logia Savonarola N° 212, la cual inició sus actividades en Villa Mercedes.

Masonería con "sello" puntano. Foto: Archivo y Museo de la Masonería Argentina.

Entre los documentos que incorporó la Masonería se pueden encontrar libros de actas, libros copiadores, correspondencia, cuadros de miembros y distintas publicaciones que exponen el devenir del taller desde sus orígenes en 1907 hasta la década de 1970.

Imagen de parte del ingreso de archivos. Foto: Archivo y Museo de la Masonería Argentina.

Los archivos demuestran que, más allá de la fantasía de la literatura y el cine, existe un mundo real resguardado del ojo profano, que trabaja intensamente en lo que definen como el progreso de la humanidad, anclado y aplomado en valores que han tejido el devenir del mundo.

Más allá de lo que piensan sus detractores y lejos del fanatismo, queda una verdad en medio de los misterios que aún no tienen respuesta, incluso para los neófitos curiosos: la provincia de San Luis tuvo su huella masónica y la sigue escribiendo.