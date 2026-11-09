El “Chanchito Picarón” admitió el hurto y la víctima dice que la Policía la presionó

José Horacio Giménez, conocido como el “Chanchito Picarón”, admitió que se llevó 600 mil pesos de la casa de Elba Rosa Quiroga, una mujer de 87 años a la que abordó con el pretexto de arreglar una cañería. Mientras la Justicia evalúa el acuerdo de juicio abreviado en el que aceptó un año de prisión efectiva, Quiroga contó que policías (junto a un civil) fueron a su casa y, según su relato, la presionaron para que firmara un papel que ella entendió que buscaba facilitar la liberación del hombre.

La mujer aseguró que se negó a firmar y que le dijeron que ella misma podía terminar presa. El contenido del documento y el motivo de la visita no pudieron corroborarse. Tampoco se obtuvo una versión policial sobre el episodio.

El hurto ocurrió el 8 de junio en la ciudad de San Luis. Quiroga recordó que iba al banco cuando un hombre en un auto blanco la llamó por su nombre y le dijo que iba a su casa a arreglar los caños. Volvió a encontrarlo al salir de la entidad y aceptó que la llevara. Ya en la vivienda, él le pidió que se sacara el saco y le dijo que iba a revisar la pileta. Cuando el hombre se fue, la mujer encontró el abrigo tirado y se dio cuenta de que le faltaba todo el dinero que acababa de cobrar.

El 23 de octubre, el fiscal Ricardo Barbeito y el defensor Guillermo Levingston presentaron el acuerdo ante la jueza de Garantía 4, Luciana Banó. En esa audiencia, Giménez reconoció el hurto y aceptó la pena pactada. También fue sobreseído por el cargo de resistencia a la autoridad, que correspondía a un episodio durante su detención. Al 9 de noviembre, no pudo confirmarse si Banó homologó el acuerdo ni si Giménez sigue detenido.

Quiroga contó que, después del hurto, necesitó ayuda para comer y que todavía le cuesta salir a la calle. Sus vecinos y sus compañeros de folclore la acompañan. Dice que quisiera irse con sus hijos a Buenos Aires y que tiene miedo de vivir sola. "Mi vida ha cambiado. Nunca pasé esto. Ahora no me dejan vivir tranquila. Perdí la paz", dijo.