Una escuela de Juana Koslay rifó alimentos para comprar hojas e insumos

La comunidad educativa de la Escuela Bartolomé Mitre de Juana Koslay organizó una rifa solidaria para reunir dinero destinado a la compra de hojas y otros materiales para el aula. Cada número costó $2.000 y el premio fue una canasta armada con donaciones de docentes y de la vicedirectora.

El sorteo se realizó este miércoles, durante el acto escolar por el Día de la Tradición. En esa ocasión, la vicedirectora explicó que la iniciativa también busca afrontar problemas edilicios: “Se nos llueven dos aulas y la gente del Ministerio que debería arreglarlas no viene”, dijo, según el relato de una persona presente.

En el mensaje dirigido a las familias, la escuela señaló que los certificados seguirán siendo gratuitos y pidió colaboración para que a los alumnos no les falten materiales.