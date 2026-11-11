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Año de la educación

Una escuela de Juana Koslay rifó alimentos para comprar hojas e insumos

La iniciativa se realizó en la Escuela Bartolomé Mitre y el sorteo tuvo lugar este miércoles, durante el acto por el Día de la Tradición. La vicedirectora dijo que también necesitan reparar dos aulas a las que les entra agua.

Por redacción
| Hace 6 horas

La comunidad educativa de la Escuela Bartolomé Mitre de Juana Koslay organizó una rifa solidaria para reunir dinero destinado a la compra de hojas y otros materiales para el aula. Cada número costó $2.000 y el premio fue una canasta armada con donaciones de docentes y de la vicedirectora.

 

 

El sorteo se realizó este miércoles, durante el acto escolar por el Día de la Tradición. En esa ocasión, la vicedirectora explicó que la iniciativa también busca afrontar problemas edilicios: “Se nos llueven dos aulas y la gente del Ministerio que debería arreglarlas no viene”, dijo, según el relato de una persona presente.

 

 

En el mensaje dirigido a las familias, la escuela señaló que los certificados seguirán siendo gratuitos y pidió colaboración para que a los alumnos no les falten materiales.

 

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