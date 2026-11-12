Jueves y viernes con mucho calor en toda la provincia

El calor que comenzó el miércoles 11 de noviembre y se instalará durante jueves y viernes en la provincia será superior a los valores normales para la provincia. Incluso para el jueves 12 se estima que la máxima alcance los 36 grados, pasado el mediodía.

A eso se sumará el viento, del norte por la tarde, lo que convertirá a la jornada en muy agobiante para los puntanos. El cielo se presentará mayormente despejado durante gran parte del día, solo con nubosidad variable por la mañana.

El jueves, la Red de Estaciones Meteorológicas anunció mínimas templadas, con un promedio de 16 grados y máximas muy elevadas.

La ola de calor comenzó el miércoles y se extenderá hasta el viernes 13. La REM señaló que los valores normales para noviembre van de los 14 de mínima a los 28 de máxima, por lo que las temperaturas de estos días superará “de manera significativa”, el promedio provincial.

A partir del viernes, la provincia será nuevamente parte de un estado de inestabilidad que incluirá lluvias, tormentas y bajas de las temperaturas.