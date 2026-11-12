  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

29°SAN LUIS - Jueves 12 de Noviembre de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

29°SAN LUIS - Jueves 12 de Noviembre de 2026

EN VIVO

San Francisco

Una discusión entre tío y sobrino terminó en un intento de homicidio

Un hombre fue herido por su sobrino durante una discusión en una vivienda de campo en el paraje El Rincón. Su estado de salud es grave.

Por redacción
| Hace 2 horas

Los vecinos de San Francisco del Monte de Oro están conmovidos y algo sorprendidos por las derivaciones de un drama familiar que dejó como saldo a un hombre herido de gravedad y como autor de la agresión a puñaladas, a su sobrino que ahora está detenido.

 

 

En medio de un llamativo silencio por parte de los organismos oficiales sobre lo acontecido, se supo que el incidente ocurrió este martes, alrededor de las 01:30, en una propiedad del paraje El Rincón, situado en la zona de la cola del dique Las Palmeras, próximo a la trepada a La Carolina.

 

 

Como no hay información oficial, se desconocen los motivos que originaron la discusión verbal y el posterior ataque a punta de cuchillo.

 

 

Lo que trascendió por comentarios de los vecinos, es que el herido sería José Luis Gil, que debido a las gravísimas lesiones fue trasladado al Hospital de ‘Sanfra’ y se presume que luego fue derivado a un centro de salud de mayor complejidad. “Fue operado y según comentan sus allegados, su estado es reservado”, le dijo una fuente a El Diario de La República.

 

 

El presunto agresor, siempre en base a la información extraoficial, sería un joven conocido como “Lucho” o “Luchi”, quien tendría antecedentes vinculados a episodios de violencia con su ex y riñas callejeras.

 

 

 

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo