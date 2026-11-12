Una discusión entre tío y sobrino terminó en un intento de homicidio

Los vecinos de San Francisco del Monte de Oro están conmovidos y algo sorprendidos por las derivaciones de un drama familiar que dejó como saldo a un hombre herido de gravedad y como autor de la agresión a puñaladas, a su sobrino que ahora está detenido.

En medio de un llamativo silencio por parte de los organismos oficiales sobre lo acontecido, se supo que el incidente ocurrió este martes, alrededor de las 01:30, en una propiedad del paraje El Rincón, situado en la zona de la cola del dique Las Palmeras, próximo a la trepada a La Carolina.

Como no hay información oficial, se desconocen los motivos que originaron la discusión verbal y el posterior ataque a punta de cuchillo.

Lo que trascendió por comentarios de los vecinos, es que el herido sería José Luis Gil, que debido a las gravísimas lesiones fue trasladado al Hospital de ‘Sanfra’ y se presume que luego fue derivado a un centro de salud de mayor complejidad. “Fue operado y según comentan sus allegados, su estado es reservado”, le dijo una fuente a El Diario de La República.

El presunto agresor, siempre en base a la información extraoficial, sería un joven conocido como “Lucho” o “Luchi”, quien tendría antecedentes vinculados a episodios de violencia con su ex y riñas callejeras.