A días de los finales de diciembre, la UNSL entra en paro por una semana

La Universidad Nacional de San Luis comienza el jueves 12 de noviembre una semana atravesada por el conflicto universitario nacional. Docentes y trabajadores no docentes de las universidades nacionales inician un paro que se extenderá hasta el miércoles 18 de noviembre inclusive como parte del plan de lucha definido por la CONADU Histórica en defensa de la educación pública.

La medida fue resuelta por amplia mayoría en el Congreso Extraordinario de la federación, el 6 de noviembre, con 81 congresales de asociaciones de base de todo el país. Es la segunda huelga de una semana en menos de un mes y llega en el tramo más sensible del calendario: el cierre de cursadas.

Son tres los ejes del reclamo. Primero, el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, que los gremios denuncian como incumplida pese a una medida cautelar judicial vigente. Segundo, el pago inmediato de la deuda salarial que el Estado nacional mantiene con docentes universitarios y preuniversitarios. Tercero, una mayor asignación de recursos para las universidades en el Presupuesto 2027. El Congreso también resolvió por unanimidad un paro nacional de 24 horas el día en que Diputados debata el Presupuesto 2027, y empezar a discutir qué medidas adoptar al inicio del ciclo lectivo 2027 si no hay respuestas del Gobierno nacional.

En San Luis, la Asociación de Docentes Universitarios (ADU), adhiere al paro de toda la semana. La medida alcanza a las sedes de San Luis, Villa Mercedes y Villa de Merlo, a todas las facultades y a los colegios preuniversitarios dependientes de la Universidad, la Escuela Normal Mixta y el Jardín de Infantes.

El sector no docente, nucleado en APUNSL y en la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), tiene su propio cronograma: paros de 24 horas el jueves 12 y el lunes 16 de noviembre. Esos dos días serán de parálisis total, sin clases y sin actividad administrativa. El resto de la semana, el impacto principal será académico, por la adhesión docente. En esas mismas jornadas también paran docentes de las federaciones CONADU y FEDUN, con presencia en la UNSL a través de SIDIU y ASIDUN.

Evaluaran si se afectan las mesas de diciembre. El escenario está planteado, pero todavía no está resuelto. En la UNSL, el segundo cuatrimestre termina este viernes 13 de noviembre. El paro, entonces, pega de lleno en la última semana de cursada, en la regularización de estudiantes, la entrega de notas y las inscripciones a las mesas que vienen. Desde los gremios advierten que sin avances en la ley, el pago de la deuda y el presupuesto, diciembre puede quedar afectado. La semana que comienza no es solo una semana sin clases. Es una pulseada que se juega en Buenos Aires, por la ley y el presupuesto, pero que se siente en las aulas de San Luis, justo cuando miles de estudiantes necesitan cerrar el año.