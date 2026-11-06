Bajan las temperaturas y el finde largo será muy inestable

El fin de semana largo se anticipa otra vez inestable con un dato que altera a los que disfrutaron del calor de los últimos días: las temperaturas bajarán abruptamente desde el viernes y hasta puede que regresen las lluvias y lloviznas.

La jornada del viernes 6 de noviembre estará caracterizada por vientos intensos y un marcado descenso de las temperaturas respecto al miércoles y jueves. El cielo estará cubierto, con probabilidad de precipitaciones en toda la provincia y la mínima será de 10 grados aunque llegará durante la noche. En tanto que la máxima será bastante menor a los 29 grados del jueves y se posicionará en torno a los 20.

También por la noche, el viento llegará a ráfagas de 70 kilómetros por hora en el norte y el centro de territorio.

Para el sábado 7 de noviembre las condiciones serán similares: cielo parcialmente nublado por la mañana con probabilidad de lluvias y tormentas en el norte de la provincia que luego se irá despejando. Mínimas y máximas serán idénticas a las del viernes.

El domingo, día de la llegada del Papa León XIV a la Argentina, habrá un repunte de la máxima, que ascenderá a 25 grados, pero las mínimas se mantendrán en 6, con viento del noreste.

Finalmente, el lunes feriado la tarde será calurosa, por lo que las temperaturas tendrán un nuevo ascenso con topes de 28 grados y mínimas de 10. El viento será del noreste con ráfagas muy fuertes en la región norte.