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Río Negro

Insólito: multaron a un conductor por manejar mientras comía un guiso

Sucedió en la localidad de Villa Regina.

Por redacción
| Hace 1 hora
El conductor manejaba mientras comía guiso. Foto: NA.

Un conductor fue multado por las autoridades de Tránsito de la provincia de Río Negro luego de ser captado por las cámaras de seguridad comiendo guiso mientras manejaba.

 

 

El insólito hecho sucedió en la localidad rionegrina de Villa Regina, donde una cámara de seguridad vial registró al hombre que, mientras manejaba, comía un guiso directamente de una olla.

 

 

La imagen fue captada por la cámara de radarización ubicada en la ruta 22, la cual comenzó a funcionar el pasado 30 de octubre. En este sentido, medios locales informaron que es la primera multa que se aplica en la zona.

 

 

Las autoridades explicaron que realizar otras actividades mientras se maneja puede reducir considerablemente la capacidad de reacción, dificultar las maniobras y aumentar las posibilidades de protagonizar un accidente.

 

 

Agencia Noticias Argentinas.

 

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