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Pasó a Diputados

El Senado aprobó la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental

La modificación permite las internaciones "involuntarias", elimina los manicomios y amplía las adicciones que se tratarán como enfermedades mentales, como la ludopatía. La senadora Ivanna Arrascaeta señaló que con las nuevas herramientas el objetivo es “llegar a tiempo” y “no dejar solas a las familias”.

Por redacción
| Hace 4 horas

La Cámara Alta de la Nación aprobó la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que busca actualizar la legislación vigente desde 2010 y mejorar las herramientas de atención para pacientes, familiares y profesionales de la salud. El proyecto obtuvo 42 votos a favor y 21 en contra y ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados.

 

 

La reforma contempla modificaciones en los criterios para las internaciones involuntarias ante situaciones de riesgo grave, fortalece la intervención de equipos interdisciplinarios e incorpora nuevas modalidades de atención. También amplía el abordaje de las adicciones, incluida la ludopatía, y mantiene el carácter excepcional de las internaciones y la prohibición de prácticas manicomiales.

 

 

Durante el debate, la senadora nacional por San Luis, Ivanna Arrascaeta (La Libertad Avanza), presidente de la Comisión de Salud del Senado, fue la miembro informante del proyecto y estuvo a cargo de presentar los principales fundamentos de la iniciativa.

 

 

En su exposición, Arrascaeta destacó la necesidad de contar con herramientas que permitan intervenir de manera oportuna ante situaciones críticas y sostuvo que el objetivo es “llegar a tiempo” y “no dejar solas a las familias”.

 

También señaló que, si bien la legislación vigente reconoció derechos importantes, su aplicación evidenció dificultades que requieren respuestas concretas.

 

 

El tratamiento legislativo contó con la participación de más de 70 representantes de instituciones y organizaciones vinculadas a la salud mental, además de los aportes de las provincias a través del Consejo Federal de Salud.

 

El dictamen de mayoría pudo sancionarse con el voto de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Movimiento por Misiones, Primero los Salteños, Despierta Chubut, Provincias Unidas, y Movere (Movimiento Vecinal Reivindicador) Santa Cruz.

 

El rechazo al proyecto cosechó 21 votos del bloque Justicialista, Independencia, y Convicción Federal.

 

 

Con la media sanción del Senado, la iniciativa avanza hacia su tratamiento en Diputados, donde continuará el debate sobre los cambios propuestos para mejorar la atención de la salud mental en la Argentina.

 

 

 

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