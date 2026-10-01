San Luis es una de las provincias donde más aumentó la coparticipación

Las transferencias automáticas a las provincias durante septiembre crecieron 4,2% y San Luis fue una de las más beneficiadas por el Gobierno Nacional. La provincia es la séptima que más vio aumentado su beneficio, por encima del promedio general.

Así surge de un informe del la consultora Politikon Chaco, que indica que la coparticipación tuvo un repunte superior al 4 por ciento traccionada por Ganancias. San Luis vio aumentados sus ingresos en un 5,1, más de un punto que el promedio nacional.

La suma viene a acallar un reclamo siempre lacrimoso de la administración de Claudio Poggi que demostró una y otra vez lo que considera un magro aporte del Gobierno Nacional a las arcas provinciales, aunque nunca el primer mandatorio hizo un reclamo formal.

Las transferencias automáticas de recursos de origen nacional distribuidas a las provincias y CABA totalizaron 7,08 billones de pesos y redondearon depósitos en aumento en las 24 jurisdicciones subnacionales, aunque con brechas de desempeño.

Por un lado, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego exhibieron los incrementos más importantes (en todos los casos por encima de +5,5%), en un listado de beneficiarios en los que San Luis está séptimo, con 5,1, apenas cuatro décimos menos que los que más aumento recibieron.

Otras 16 provincias crecieron por encima del resultado general nacional; a su vez, cuatro provincias lo hicieron en un nivel inferior. Buenos Aires fue la que exhibió el incremento más leve, con 3,1%.