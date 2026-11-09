Fabricio Pezzini y un podio muy trabajado en Rosario

La estupenda carrera de Fabricio Pezzini en la segunda fecha del TCR South América en el autódromo «Juan Manuel Fangio» de Rosario le permitió llegar al podio luego de una largada que lo tuvo en la cima durante los primeros tramos de la competencia.

Un accidente entre entre Gabriel Romano y Lucas Carabajal que perjudicó también a Sebastián Quirno y Juan Manuel Casella hizo que la carrera estuviera neutralizada durante 10 minutos y en el relanzamiento, Lionel Pernía con el Honda Civic de la Squadra Martino superó al puntano, quien se resignó al segundo puesto. El podio fue completado por Nicolás Fuca

Al final de la carrera Pezzini reconoció “mucha diferencia de potencia” entre su auto y el del líder, quien se afianzó en el campeonato y quedó a poco de conseguirlo. La próxima carrera es en Pilar, provincia de Buenos Aires.

“Hice una largada excepcional y saqué una buena diferencia pero la entrada del auto de seguridad nos perjudicó”, dijo el piloto puntano, quien obtuvo en Rosario el mejor resultado del año.

Pezzini consideró que su tarea de “de menor a mayor” en el año y se esperanzó en mejorar algunos aspectos de su auto para las próximas compentencias.