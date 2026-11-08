La selección de básquet 3x3 estuvo muy cerca de ser semifinalista

Un partido que tuvo idas y venidas y que Argentina estuvo a un tiro libre de ganar selló el final del paso del puntano Igor Jodoilovsky por los Juegos Olímpicos de la Juventud que se desarrollan en Qatar. Por los Cuartos de final del torneo, la selección nacional de Básquet 3x3 perdió 21 a 19 con Lituania.

De antemano se sabía que el partido contra el poderoso equipo europeo iba a ser muy difícil. Y así empezó, con los lituanos dominadores y Argentina de atrás en el juego y, sobre todo, en el marcador.

Pero una remontada en la que el puntano fue parte fundamental hizo que el partido llegara muy cerrado a la etapa de definición. De hecho, cuando faltaban milésimas, Argentina tuvo dos tiros libres con el marcador igualado en 19 y la chance clara de ganar.

Ezequiel Bargot tiró los dos lanzamientos afuera y llevó al partido al suplementario, donde los lituanos marcaron dos puntos que le fueron suficientes para llevarse la victoria.