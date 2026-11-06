San Luis FC dejó pasar el tren de la punta en el reinicio del torneo

El extenso parate que hubo en la primera división del fútbol argentino en la rama femenina perjudicó el funcionamiento que tenía San Luis FC que en el reinicio de la actividad perdió 2 a 0 de local ante Ferro Carril Oeste y dejó pasar una oportunidad muy clara para recuperar la punta del torneo.

El resultado final le hace honor y justicia al desarrollo del partido, que tuvo en las visitantes a las dominadoras de gran parte del juego, desde el inicio mismo del encuentro. Rápidamente, las de Caballito encontraron la ventaja en el primer ataque a fondo, por medio de Rocío Correa, capitana y goleadora del equipo, quien aprovechó un error en la defensa local.

Sin darle opción de reacción a San Luis FC, las visitantes alargaron la ventaja diez minutos después por medio de Luana Muñoz, la defensora, que aprovechó un tiro libre indirecto adentro del área sancionado por un pase a la arquera. En el mismo acto, Ferro enterró las esperanzas locales.

Porque las dirigidas por Leandro Páramo nunca pudieron imponer sus condiciones y fueron sometidas durante gran parte del partido. Cuando a los 30 del segundo tiempo se fue expulsada Milagros Rivas, las locales se resignaron a dar por terminado el partido.

Fue la segunda derrota como local de San Luis FC en un resultado que les impidió recuperar la punta del torneo. Ahora, las chicas quedaron segundas con 24 puntos y se dejaron alcanzar por Talleres –próximas rivales- y Banfield, que ganaron sus encuentros. Boca es puntero con 25, pero River, que volvió a ganar y tiene tres partidos pendientes, está cerca con 17.