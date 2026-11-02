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Nacional B

Con dos villamercedinos como titulares, Nueva Chicago se fue al descenso

El equipo de Mataderos jugará el año que viene en la Primera B. Enzo Roldán, que el año pasado fue campeón con Platense, fue uno de los titulares; el otro es Lucas Ambroggio. 

Por redacción
| Hace 4 horas

Con dos villamercedinos en sus filas y en el equipo titular, Nueva Chicago descendió del Nacional B a la Primera B y jugará en la tercera categoría del fútbol argentino. Enzo Roldán, que hace un año salió campeón de la Primera con Platense, y Lucas Ambroggio fueron parte del plantel del Torito de Mataderos.

 

 

En la apretada definición de la Zona B, Chicago perdió 2-0 ante Chacarita y Patronato empató 0-0 frente a Atlético de Rafaela, con lo que el verdinegro terminó el torneo con 37 puntos y quedó en el anteúltimo lugar.

 

 

Además, en el equipo de Mataderos se desempeña otro jugador conocido por los puntanos, el volante central Emiliano Méndez, que jugó en Estudiantes de San Luis durante su paso en el Nacional B.

 

 

 

Roldán tiene el pase en Unión de Santa Fe en tanto que Ambroggio tiene contrato con la institución hasta fin de año luego de un muy buen paso por Atlanta, en 2025.

 

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