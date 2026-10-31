Colapinto largará desde el puesto 12 en el Gran Premio de México

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, no logró superar la Qualy 2 en la clasificación de este sábado y largará en la carrera del domingo por la decimonovena fecha del campeonato de Fórmula 1, en el que el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) podría consagrarse como el campeón más joven de la historia.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, Lewis Hamilton logró la Pole Position con un tiempo de 1:16.514, por encima de George Russell (Mercedes), con +0,009 de diferencia, y su compañero en Ferrari, Charles Leclerc, completó el podio con +0,119 de distancia. Además, Pierre Gasly comenzará la carrera en la décima posición.

Franco tuvo dos intentos en la segunda clasificación, pero no logró entrar entre los 10 mejores; su compañero clasificó con lo justo y finalizó la Qualy en el décimo lugar; por su parte, el piloto neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, no controló el auto de la mejor manera en la última vuelta y se ubicó en el cuarto puesto de la parrilla.

Posiciones definidas para la carrera del domingo