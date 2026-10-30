Racing condenó a Aldosivi y ajustada victoria de Rosario Central

Racing Club de Avellaneda le ganó a Aldosivi por 2 a 1 y lo condenó a jugar la próxima temporada en la Primera Nacional, ya que no podrá alcanzar a Deportivo Riestra a falta de una fecha para el final. Asimismo, la "Academia" ya no tenía chances de ingresar a los playoffs del campeonato.

En un partido disputado en el "Cilindro" de Avellaneda por la fecha 15 del Torneo Clausura, los goles para la "Academia" los hicieron Adrián Martínez e Ignacio Rodríguez. Por su parte, Andrés Vombergar habíá abierto la cuenta para el "Tiburón".

La “Academia” jugará su último partido oficial del año el próximo fin de semana, cuando enfrente a Barracas Central. Por su parte, Aldosivi ya descendido recibirá a River en Mar del Plata.

Agónico triunfo de Rosario Central

Venció por 2-1 a Sarmiento de Junín en el Estadio "Eva Perón". El partido tuvo como gran figura al defensor Gastón Ávila, autor de los dos tantos de la visita, en un final caliente que dejó al conjunto local con nueve futbolistas debido a las expulsiones de Orihuela y Salle.

El cotejo comenzó con un ritmo sumamente intenso. A los 4 minutos, la visita avisó con un cabezazo de Enzo Copetti que se elevó por encima del travesaño.

Sin embargo, en la respuesta inmediata, a los 5 minutos, Sarmiento rompió el cero: tras una jugada prolija, un centro de Santamaría y una asistencia previa de Mavilla dejaron la pelota a merced de Manuel García, quien definió con el arco a su disposición para decretar el 1-0 parcial del Verde.

Rosario Central sintió el impacto inicial y buscó la igualdad con un disparo de Copetti a los 8 minutos que rozó el poste tras un desvío en Juan Manuel Insaurralde.

Aunque al Canalla le costó encontrar claridad en la zona de creación y centralizó sus ataques por el sector izquierdo, a los 24 minutos, Emanuel Coronel avisó con un remate que dio en la parte externa de la red.

La insistencia tuvo premio a los 28 minutos: un centro de Agustín Sández generó un rebote en Copetti que le cayó servido a Gastón Ávila, quien con perfil de delantero definió con contundencia para estampar el 1-1.

Cerca del cierre de la etapa inicial, a los 43 minutos, Sarmiento sufrió la baja por lesión de Cristian Zabala, reemplazado por Mauricio Martínez.

En el complemento, el conjunto rosarino asumió el protagonismo adelantando sus líneas ante un rival replegado.

No obstante, a los 58 minutos, el equipo visitante perdió a Ángel Di María, quien debió abandonar el campo de juego por molestias físicas.

El encuentro entró en una fase de extrema fricción, con numerosas infracciones e interrupciones que entorpecieron la circulación del balón.

Las emociones fuertes se concentraron en el tramo final. A los 67 minutos, Enzo Copetti escapó libre hacia el área y fue derribado al borde del área por Orihuela, lo que motivó la expulsión directa del defensor juninense.

Al tiro libre posterior, ejecutado a los 70 minutos por Gastón Ávila, respondió de manera notable el arquero Thyago Ayala para sostener la igualdad.

La tensión escaló definitivamente a los 90 minutos cuando Salle vio la tarjeta roja por un duro planchazo, dejando a Sarmiento con nueve jugadores.

Cuando el empate parecía sellado, a los 49 minutos del complemento, apareció otra vez Gastón Ávila para recibir dentro del área, girar con una precisa media vuelta y sacar un remate cruzado que sentenció el 2-1 definitivo, otorgándole a Rosario Central tres puntos fundamentales en su lucha dentro de la Tabla Anual.

"El Lobo" platense sueña con la Copa Libertadores

Gimnasia de La Plata le ganó 2 a 1 a Estudiantes de Río Cuarto y se aseguró un lugar en los playoffs. El equipo platense se impuso con goles de Marcelo Torres e Ignacio Fernández, mientras que Gabriel Alanís descontó para los cordobeses.

Con la victoria, Gimnasia llegó a la cima de la Zona B con 28 puntos, los mismos que tienen Rosario Central y Argentinos Juniors, aunque ambos deben un partido. Lo importante para el "Lobo" es que no podrá ser alcanzado por Independiente Rivadavia de Mendoza, el noveno de la tabla, a quien le sacó nueve puntos.

Pero esas no son todas las buenas noticias para Gimnasia, ya que ahora sueña con clasificar a la Copa Libertadores 2027. Llegó a 54 puntos en la tabla anual y quedó solamente a tres unidades de los líderes Boca y Argentinos.

Con ese puntaje, por ahora se ubica quinto por detrás también de Rosario Central (56) y Vélez (55). Cabe destacar que para entrar a la Copa Libertadores debe ubicarse por lo menos entre los primeros tres.

La perlita de la tarde fue que, al convertir su gol, Ignacio Fernández apuntó su brazalete de capitán al cielo, en homenaje a Diego Maradona, quien hoy cumpliría 66 años. Gimnasia fue su último club como director técnico.

Tigre complicó a Huracán

Huracán perdió de local por 2 a 0 ante Tigre y, si bien sigue en zona de playoffs, podría quedar afuera de la misma al final de la jornada. Los goles para el "Matador" los hicieron Jerónimo Domina y Tiago Serrago.

Con este resultado, a una fecha del final, Huracán se ubica en la octava posición con 19 puntos y por ahora es el último en entrar a la próxima fase en la Zona B. Sin embargo, en caso de ganar, Independiente Rivadavia (tiene los mismos puntos) puede desplazarlo.

En el caso de Tigre, pese al buen triunfo, acumula 16 unidades en su zona y se ubica en la undécima posición. Si bien no es imposible, su clasificación a los playoffs parece una utopía.

El elenco de Victoria debe esperar que Independiente Rivadavia pierda sus próximos dos partidos, Huracán haga lo propio en la última fecha y Atlético Tucumán saque dos puntos de seis posibles.

En la última jornada, el "Globo" de Parque Patricios enfrentará a Argentinos Juniors en condición de visitante. Por su parte, Tigre recibirá a Sarmiento de Junín.