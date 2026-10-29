La AFA aprobó el cambio de formato en el torneo del fútbol argentino

l Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol aprobó, con amplia mayoría de votos positivos, una reforma en el esquema del campeonato del fútbol argentino para el 2027.

Según trascendió, el nuevo torneo contará con un formato de todos contra todos y mantendrá los 30 equipos en Primera División.

Se eliminará la instancia de dos zonas con 15 clubes en cada una, mientras que la posibilidad de que desciendan masivamente 10 equipos quedó descartada ante la negativa de gran parte de la junta, con la excepción de River y sin un dictamen por parte de Estudiantes, que por la sanción en la Supercopa, Juan Martín Cerolini uno de los vocales del “Pincha” no pudo ratificar su postura.

El fútbol argentino volverá a cambiar de formato de torneo en 2027, debido a la aprobación de la mayoría de los miembros de la junta directiva de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), según confirmó Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors y Secretario General de la AFA, a la salida de las oficinas de la entidad en el barrio de Puerto Madero de la Ciudad de Buenos Aires: "Por amplia mayoría se ha votado este nuevo formato para el año que viene".

Además, el titular de la entidad de La Paternal remarcó la postura de Ignacio Villarroel, vicepresidente 2.º del club de Núñez, quien fue el único que no estuvo de acuerdo con la aprobación del nuevo esquema para la Primera División: "Solamente River planteó la postura de 20 equipos; en la mesa se propuso la moción para saber quién estaría de acuerdo con 10 descensos y, por unanimidad, excepto River, ninguno estaba convencido de fomentar esa cantidad de descensos masivamente".

Por otra parte, contestó ante la posibilidad de que se bajara paulatinamente la cantidad de equipos con el paso de los años y no de una sola tanda: "No se avanzó con la moción al respecto. El fútbol argentino tiene muchos estamentos que seguir discutiendo. Como presidente de Argentinos, no veo un consenso para ir en esa dirección porque es muy difícil votar en contra de los intereses; incluso hay grandes que podrían descender". Malaspina concluyó que "es difícil volver para atrás", ya que lo han intentado, pero "fracasaron".