Se viene una carrera exigente, dura, pero hecha para disfrutarla

Unos 500 ciclistas se esperan entre el sábado 8 y el domingo 9 de noviembre en las sierras de El Trapiche para la recorrida de 45 y 85 kilómetros por los caminos sinuosos de la localidad. La tercera edición de La gran fondo de La Florida está a nada de comenzar.

Organizada por una asociación Civil, la carrera tendrá las dos distancias que se celebrarán el domingo y el sábado se correrá la Gran Fondo Kids, que espera unos 100 chicos y chicas sobre sus bicis.

La competencia de ciclismo de montaña que se realiza desde el 2024 tendrá corredores de Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, La Pampa, Rio Negro, Santa Cruz, Neuquén, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Rios y San Luis, un virtual campeonato nacional de la especialidad.

Bicicletas de Mountain Bike, gravel y hasta bicis electrónicas bike serán parte de la competencia que largará del segundo murallón del dique La Florida a las 9 de la mañana del domingo. Se estima que la premiación de la categoría más extensa será a las 14.

El sábado también será día de reunión para los atletas. A partir de las 10 se harán las acreditaciones, a las 16 correrán los más chiquitos divididos en varias categorías y a las 17:30 habrá un dj para hacer bailar a los acompañantes.