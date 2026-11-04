Banco Macro: cómo operar en el Día del Bancario y en los feriados por la visita del Papa
La entidad dio a conocer un detalle de las operaciones que se pueden hacer en estas tres jornadas y una serie de recomendaciones.
Ante el Día del Bancario previsto para este viernes y los feriados dispuestos por la visita del Papa León XIV para el 9 y 10 de noviembre, Banco Macro recuerda a sus clientes que podrán realizar operaciones, consultas y transacciones de manera simple, rápida y segura a través de sus canales digitales: App Macro, Banca Internet y MacroChat, disponible vía WhatsApp al (011) 3110-1338.
Desde el celular o una notebook, los clientes podrán:
● Consultar saldos, CBU y Alias.
● Realizar transferencias.
● Pagar servicios, préstamos y tarjetas de crédito.
● Constituir mandatos para extracciones sin tarjeta de débito.
● Blanquear el PIN de la tarjeta de débito.
● Solicitar adelantos de sueldo o préstamos personales.
● Recargar el celular.
● Gestionar claves, realizar reclamos y consultar beneficios, ahorros y
cuotas.
● Acceder a información sobre Tienda Macro.
● Abrir una caja de ahorro o solicitar una cuenta sueldo.
● Consultar comprobantes y acceder a información sobre plazos fijos.
● Obtener información sobre seguros.
● Conocer y solicitar tarjetas de crédito de Banco Macro.
● Consultar fechas de pago de jubilaciones y pensiones, y descargar
comprobantes previsionales.
● Localizar cajeros automáticos y sucursales mediante geolocalización.
● Suscribir y rescatar dinero de algunos Fondos Comunes de Inversión
de Macro Fondos.
● Recargar la SUBE o Direct TV.
Asimismo, a través de la amplia red de cajeros automáticos de Banco Macro en todo el país, los clientes podrán:
● Extraer dinero en efectivo.
● Consultar saldos y últimos movimientos.
● Obtener constancias de CBU.
● Realizar transferencias vía CBU.
● Recargar celulares.
● Pagar servicios y tarjetas de crédito.
● Extraer efectivo sin tarjeta de débito.
● Generar y desbloquear claves para el Centro de Atención Telefónica, Banca Internet y App Macro.
Además, Banco Macro recomienda priorizar el uso de la Tarjeta de Débito Macro como medio de pago para operar de forma más ágil y segura, sin necesidad de contar con efectivo.
De la misma manera, los clientes pueden operar con MODO desde App Macro para pagar con QR en comercios adheridos y acceder a beneficios exclusivos.
A su vez, la entidad ofrece el servicio Extra Cash, que permite extraer hasta $170.000 en efectivo al momento de pagar compras en comercios adheridos con tarjeta de débito. Los puntos habilitados pueden consultarse en Tarjetas de Débito Macro.
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