Nahuel acaricia a Mercedes a fuego lento y con una frutilla en el corazón

En diez canciones interpretadas con emoción y respeto, Nahuel Pennisi se propone “renovar el legado musical” de Mercedes Sosa, una de las artistas que más lo influyó en su vida. El homenaje tiene un nombre directo, “Nahuel Pennisi canta a Mercedes Sosa” y recorre los géneros que la excepcional cantante tucumana agrandó durante su vida.

Con la humilidad de siempre, el cantante sostuvo en una rueda de prensa virtual para medios de todo el país, que “la protagonista del disco es Mercedes” y que la inspiración central, aunque no necesariamente reflejada en la elección del repertorio, fue el disco que la cantante grabó en Nueva York en 1974, que tiene "Duerme nergrito", "Triunfo agrario", "Si se calla el cantor", "Balderrama", entre otros clásicos.

Uno de los grandes desafíos que tuvo Nahuel al encarar el disco fue la elección de las canciones que quedarían entre una variedad sumamente amplia como indican 50 años de melodías salidas de la voz de Mercedes. Con algo de desazón contó que tuvo que dejar afuera del disco la versión que hizo de “Corazón libre”, pese a que todos los músicos y técnicos le pidieron que la pusiera. Para el autor, la grabación no encajaba del todo para el disco y prefirió guardarla para otra oportunidad.



El álbum empieza con “Canción con todos”, el himno de César Isella que Nahuel eligió desde un primer momento para abrir el disco y que es parte del disco de referencia. “Desde que nos pusimos a trabajar supimos que esa tenía que ser la primera canción”, contó el músico.

La seguidilla de temas se pone rockera con “Parte del aire”, de Fito Páez, y “Promesas sobre el bidet”, que además de ser uno de los tantas creaciones que Sosa grabó de Charly García es, desde siempre, uno de los temas preferidos de Nahuel, quien siente una especial admiración por el autor.

Más adelante hay canciones testimoniales (“Cuando tenga la tierra”, “Cinco siglos igual”), un tango (“Los mareados”) y el retorno a la senda folclórica con “De fiesta en fiesta”, “Zamba para no morir”, “Soy pan, soy paz, soy más” y “Chacarera del fuego”; el tema que cierra el álbum. “El fuego une a la familia, como la voz de Mercedes”, sostuvo el cantante.

Pennisi dijo además que uno de los fines que persiguió con el álbum fue salirse un rato de su rol como compositor y retomar el interpretativo, con el que inició su exitosa carrera. En ese mismo sentido señaló Nahuel que evitó que fuera un disco imitación, sino que buscó un diálogo entre él y su admirada cantante.

“El filtro es la emoción. Mercedes me mejoró en todo sentido y una de la forma de agradecerle que encontré es esta”, sostuvo.

“Nahuel Pennisi canta a Mercedes Sosa” tiene además un videoclip por cada canción que fue grabado en Tucumán a las órdenes de Niko Sedano. Una de las razones de la arriesgada decision es la misión que se puso el autor de que el disco llegue a los jóvenes menores de 25 años. “Hay muchos chicos a los que les gusta el folclore, que van a los festivales. Este disco es para ellos”.

En cuanto al punto de maduración que encuentra la carrera de Nahuel, el artista dijo que así como se dice que cada disco es como un hijo, “cada vez que uno tiene un hijo madura un poco más, así que creo que estoy más maduro que antes”, bromeó.