Soledad Ferrari sigue su cruzada, ahora con una obra de teatro

Luego de recurrir a la investigación periodística en sus tres primeros libros, Soledad Ferrari incursiona en “Nadie dice mi nombre” en la dramaturgia, un género que considera muy dinámico para leer, altamente visual y que le permite descansar al menos por un rato del chequeo permanente de fuentes y de información.

Aunque la autora se apura en aclarar en una charla que tuvo por Zoom con Cooltura que la obra está basada en hechos reales y dolorosos y que tiene como protagonistas a Carlos Pedro Blaquier, uno de los empresarios más poderosos del país, y a una de sus esclavas sexuales (“una de sus novias, como le gustaba llamarlas”) de la Escuela Argentina de Yoga.

Aunque se publicó por primera vez hace 15 años, en 2024, Ferrari publicó la segunda edición de una muy dura y documentada biografía no autorizada llamada “Las Blaquier”, que hacía centro en las integrantes femeninas de la familia de Carlos Pedro, empresario azucarero, multimillonario, beneficiado en la dictadura militar y sospechado de ser el responsable de “La noche del apagón”, que le costó la vida a unos 55 trabajadores jujeños.

Fallecido en 2023, Blaquier fue financista de la Escuela Argentina de Yoga, un lugar donde se reclutaba a mujeres para someterlas a la prostitución. “A partir de esa relación tan perversa, tan enferma, tan patológica y tan desigual, recreé toda la historia y sumé datos de la vida real de estos personajes”, dijo Ferrari. Mucha de esa información llegó a la órbita de la autora después de la publicación de su trabajo anterior.

El acceso a los expedientes judiciales, le permitió a Soledad –periodista de profesión- sumar datos sobre la relación del empresario con una de las mujeres que estaba en la escuela. “La procuraduría contra la explotación de personas las considera víctimas, pero las mujeres que fueron rescatadas no se consideran así. Ellas dijeron que estuvieron allí por propia voluntad. Pero hay que decir que ninguna víctima se reconoce como tal”, informó Ferrari.

En “Nadie dice mi nombre”, la periodista muestra la manipulación espiritual y la explotación sexual. Es la segunda obra de teatro que escribe, pero la primera que publica. “Cuento cómo es ser una mujer explotada sexualmente y manipulada por un líder espiritual que dice que va a cambiar el mundo y que necesita una determinada cantidad de dinero para crear una escuela filosófica”.

Así como en 2025 Soledad presentó “Las Blaquier” en la Feria del Libro de Villa Mercedes, le gustaría que su nueva obra, en formato teatral, llegara a la provincia. Por lo pronto, el 23 de octubre habrá una presentación perfomática en la librería Sudestada, de Buenos Aires.

“Me encantaría que la gente de San Luis conozca el libro también”, dijo la escritora, quien fundó “Big stories”, una editorial por la que sacó su nuevo trabajo. Además, “Nadie dice mi nombre” se puede adquirir en la tienda on line.

“Sabemos que el mundo editorial está muy difícil”, reconoció Soledad, quien puso como ejemplo de esa cruel realidad el cierre a fin de año de Ediciones de la Flor, una editorial emblemática de la Argentina que lanzó obras de Quino, Roberto Fontanarrosa y Maitena, entre otros.

Ferrari salió de la corporación por la que editó sus primeros libros con las enseñanzas suficientes como para encarar su propio proyecto con total libertad. Además, como periodista redacta para Página 12 y participa en AR 12.

En esa faena, este año vivió una experiencia especial al ir a cubrir la manifestación popular que se armó en la casa de Carlos “Indio” Solari el día de su muerte. “Yo soy cero ricotera, cero Indio, pero estar en ese lugar estuvo buenísimo porque fue conocer, enterarme de la pasión que generaba un músico, de la comunidad alucinante que lo sigue y del amor y el respeto que le tienen”.