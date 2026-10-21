Un psicoanalista y un escritor en un furtivo duelo actoral

El regreso de Ricardo Darín al cine nacional se produjo con una comedia en donde el aspecto psicológico le gana la risa. Así lo pensó el director Hernán godfred y así se ejecutó en la hora y media de “Lo dejamos acá”, el nuevo estreno nacional de Netflix.

No está solo el gran actor nacional en su retorno a la pantalla grande tras la exitosa “Argentina 1985”. Comparte cartel con un actor de su misma talla como Diego Peretti, impecable en el rol de un escritor tan exitoso como arrogante y alcohólico que tiene bloqueada su inspiración.

Es entonces cuando recurre a Ulises Verón, el psicólogo interpretado por Darín que tiene un método muy particular del trabajo al que denomina, con lógica política, “meter las patas en el barro”. No es otra cosa esa forma de trabajo que involucrarse de manera directa en el problema del paciente, a veces -o siempre- en ruptura de las fronteras que marcan la prudencia, el pudor y el trabajo profesional.

Pero cuando se cruza con el escritor, esos límites se corren de manera aún más profunda y al método impulsado por Verón se suma un anhelo personal, casi narcisista, que el personaje de Darín oculta con la sapiencia de quien conoce los vericuetos de la mente.

Pese a que tiene participaciones de actores renombrados (Carlos Santamaría, Inés Efrón, Patricia Echegoyen, Andrea Politti, Gonzalo Urtizberea, Adrián Suar sobre el final), la mayor parte de la película es ocupada por los personajes de Darín y Peretti, ambos solitarios, ambos obsesivos, ambos con traumas, ambos con más cosas en común de los que imaginan.

Para hacer equilibrio entre esos roles, la participación de Antonia Bengoechea, como Paula, la hija y secretaría del psicoanalista, suma como nexo entre los dos personajes principales y logra sacarles algo de presencia en cámara.



