River disputará en San Juan la Copa Navidad 2026

San Martín de San Juan confirmó la presencia de River Plate para disputar la tercera edición de la Copa Navidad 2026, donde busca el crecimiento de las categorías infantiles de los clubes nacionales hasta internacionales.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, la organización del club cuyano brindó detalles de la competencia que se disputará desde el martes 8 de diciembre hasta el sábado 12 del mismo mes, en las instalaciones del Estadio Principal Hilario Sánchez y en las cuatro canchas auxiliares; además las inferiores de los clubes que participarán son de las categorías 2014/25 hasta las 2020/21 para masculino, mientras que para femenino será para las Sub-13.

"Bienvenido River Plate a esta edición, es un honor para nosotros poder contar con la presencia de las categorías para que nuestra copa siga creciendo", de esta manera San Martín de San Juan confirmó la asistencia de las inferiores del club ubicado en el barrio porteño de Núñez.

Además, espera el visto bueno de equipos de Primera como Rosario Central y Newell's de Rosario; Belgrano, Talleres e Instituto de Córdoba; Godoy Cruz e Independiente Rivadavia de Mendoza, y Deportes La Serena y Coquimbo Unido, de Chile, que están evaluando las condiciones de vuelo y los detalles sobre los viajes.

El torneo comenzó a organizarse hace tres años a nivel provincial, con las divisiones inferiores de los clubes de la provincia sanjuanina, que están en tratativas finales para asistir nuevamente este año. Por primera vez, se está extendiendo a nivel nacional e internacional al conectar con el país vecino, al otro lado de la cordillera, aunque todavía faltan semanas de organización y confirmaciones para definir quiénes disputarán la Copa Navidad 2026.