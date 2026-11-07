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Mundial de padel

El villamercedino "Tino" Libaak fue protagonista de una final caliente

En pareja con el cordobés Gonzalo Alfonso perdió el último punto de la serie final del certamen, que consagró a España en las categorías masculina y femenina. Durante el torneo, en dupla con Agustín Tapia había ganado todos los partidos. 

Por redacción
| Hace 1 hora

El villamercedino Valentino Libaak fue protagonista del último partido de la serie final del Mundial de Padel que se desarrolló en Qatar y que coronó a España tanto en la rama masculina como en la femenina. En ambas finales, los seleccionados europeos vencieron a Argentina.

 

 

En pareja con el cordobés Gonzalo Alfonso, Valentino salió a disputar el punto decisivo de la final ante la dura pareja española de Arturo Coello y Coqui Nieto. La serie estaba 1 a 1 y en la paleta del villamercedino estaba depositada gran parte de la esperanza nacional de repetir el título.

 

 

Pero los españoles vencieron 6-3 y 6-2 y se consagraron campeones del mundo. En el primer partido de la serie los ibéricos ganaron un durísimo partido 5-7, 7-5 y 6-2; y en el segundo los nacionales Agustín Tapia y Federico Chingotto consiguieron el empate parcial con un categórico 6-2 y 6-1.

 

 

El paso de Valentino por el Mundial de Doha comenzó con una pareja de lujo: Agustín Tapia, el número 1 del mundo. En el debut vencieron a Australia por 6-4 y 6-2 para el 3 a o global de Argentina.

 

 

El segundo partido de los albicelestes fue ante Francia y terminó también con victoria nacional por 3 a 0. El aporte de Libaak fue, otra con Tapia, y un partido ajustado que terminó del lado argentino por 5-7, 6-3 y 6-4.

 

 

En las semifinales el talento del villamercedino fue reservado para el tercer punto de la serie, pero no fue necesario porque Argentina despachó por 2 a 0 a Italia para abrir la puerta al partido definitorio.

 

 

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