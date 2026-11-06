  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

14°SAN LUIS - Viernes 06 de Noviembre de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

14°SAN LUIS - Viernes 06 de Noviembre de 2026

EN VIVO

Fútbol

Racing cerró un 2026 para el olvido con una derrota ante Barracas Central

La “Academia” ya no tiene chances de clasificar a los playoffs pero amargó a Independiente.

Por redacción
| Hace 1 hora
Racing cayó ante Barracas Central. Foto: NA/Barracas Central.

Con los goles de Nicolás Orsini a los 43 minutos de la primera etapa y de Norberto Briasco a los 32 del complemento, Barracas se mantiene firme dentro de los ocho clasificados a los playoffs mientras que la "Academia" cerró un año para el olvido.

 

 

A pesar de la derrota, el conjunto visitante generó peligro en el arranque del encuentro ya que a los quince minutos, Racing avisó con una jugada preparada que finalizó Gastón Lodico y, poco después, con un remate cruzado de Matías Kranevitter que dio en el palo derecho del arquero Juan Espínola.

 

 

Asimismo, el lateral Ignacio Rodríguez probó con un centro cerrado que exigió una gran intervención del guardameta local para enviar el balón al córner.

 

 

Sin embargo, la eficacia estuvo del lado del dueño de casa cuando a los 43 minutos de la primera etapa, Enzo Ejecutó un centro desde la izquierda, Rodrigo Bogarín bajó la pelota a espaldas de la defensa y Nicolás Orsini apareció para empujar el balón al fondo de la red y abrir el marcador.

 

 

En el complemento, la Academia careció de peso ofensivo y profundidad, desaprovechando incluso las lesiones que obligaron a variantes en el local, como las de Dardo Miloc y el propio Espínola.

 

 

El arquero Facundo Cambeses evitó la caída en un mano a mano ante Bogarín, pero sobre el final del encuentro, Norberto Briasco concretó una gran triangulación con Facundo Bruera y sacudió frente al arco para estampar el 2 a 0 definitivo.

 

 

Con este resultado, el equipo de Avellaneda finalizó su participación anual lejos de los puestos de vanguardia, mientras que Barracas Central festejó un triunfo clave que le permite disputar los playoffs y alimentar su sueño continental.

 

 

Agencia Noticias Argentinas.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo