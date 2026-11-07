Boca le ganó de manera agónica a Defensa y Justicia y se consagró Campeón de Liga

Boca Juniors tuvo que sufrir más de la cuenta, pero en la última jugada del encuentro encontró el grito sagrado para consagrarse campeón de la Tabla Anual de la Liga Profesional. Un agónico cabezazo de Enner Valencia desató la euforia colectiva y le dio al Xeneize el triunfo por 1 a 0 frente a Defensa y Justicia, sellando el título número 75 en la historia de la institución.

El desarrollo del trámite estuvo lejos de resultar cómodo para el conjunto local. La tensión por definir la consagración ante su gente terminó pesando en el rendimiento colectivo de un equipo que lució atado y por momentos superado. Defensa y Justicia plantó un esquema ordenado en su retaguardia y aprovechó los desacoples del dueño de casa para generar las ocasiones más peligrosas de la primera mitad.

El Halcón avisó a los 18 minutos tras un robo de Gutiérrez sobre Lautaro Di Lollo que terminó con una notable atajada de Álvaro Montero en el mano a mano. Posteriormente, Martínez dispuso de dos chances claras de cabeza por el segundo palo: una salió rozando el poste y la otra impactó en el travesaño. Del lado xeneize, las llegadas se redujeron a un disparo lejano de Sebastián Villa controlado por el arquero y a un remate desviado de Miguel Merentiel tras un pase filtrado de Milton Delgado.

El panorama en el entretiempo se volvió aún más exigente debido al triunfo parcial de Rosario Central ante Estudiantes de Río Cuarto, resultado que obligaba a Boca a ganar sí o sí para no quedarse con las manos vacías.

Durante la segunda etapa, el equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena monopolizó la tenencia del balón, aunque careció de ideas claras para romper la resistencia visitante y dependió casi en exceso de los desbordes de Villa. Un centro del colombiano halló un frentazo de Di Lollo que Borgogno despejó con lo justo, y más tarde Merentiel volvió a probar sin puntería.

Buscando mayor profundidad en ataque, el DT apostó a los ingresos de Tomás Aranda, Leonel Flores y Enner Valencia. Pese a la renovación en la ofensiva, el circuito de juego siguió mostrando grietas y la primera aproximación seria de la variante recién llegó a los 34 minutos con un tiro de Aranda atajado por Borgogno.

El tramo final del cotejo fue una verdadera prueba a los nervios de La Bombonera. Mientras Herrera desperdiciaba dos oportunidades inmejorables para la visita y el certamen parecía escaparse, llegó la acción decisiva en el descuento: Lautaro Blanco envió un centro al área, Borgogno falló en el cálculo en la salida y Valencia empujó la pelota al fondo de la red para decretar la victoria y el grito de campeón.

Los Andes/Redacción.