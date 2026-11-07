El gesto del párraco de Catedral, que se quedó en San Luis para estar con su comunidad

Detrás de la gran cantidad de actividades que habrá en San Luis por la venida del Papa León XIV a la Argentina, hay un gesto que conmueve. El párroco de la Catedral, Daniel Chillemi, tenía todo listo para viajar a Córdoba a ver de cerca al jefe de la Iglesia pero decidió quedarse en San Luis para estar junto a su comunidad.

El sacerdote entendió que su lugar, en estos cuatro días, era en San Luis, acompañando a los que se quedan, rezando con ellos, cantando con ellos, llorando con ellos. Hace 39 años que un Papa no visita la Argentina, recordó, y por eso nadie debe sentirse lejos de este acontecimiento.

Chillemi es un sacerdote de bajo perfil en la Diócesis puntana pese a que tiene a cargo la iglesia central para la feligresía provincial. Hace 36 años que fue ordenado y registra pasos por diversas parroquias de la provincia.

Entendió el sacerdote que hay momentos en la vida de un pueblo que no se miden en kilómetros ni en horarios. Se miden en el corazón. La visita del papa León XIV a la Argentina, entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, es uno de esos momentos.

San Luis, que está a 793 kilómetros de Buenos Aires y a 420 de Córdoba, no se va a quedar mirando de lejos. Se va a movilizar con lo que tiene, con fe, con mate, con canto, con familias, con jóvenes que vendieron rifas y empanadas para poder viajar, con abuelas que rezan en silencio y con sacerdotes, como Chillemi, que decidieron quedarse para acompañar a su gente.

El corazón de esa movilización va a latir en la Iglesia Catedral de la ciudad de San Luis, frente a la Plaza Pringles. Allí se instalará una pantalla gigante para que nadie se quede afuera. Porque no todos pueden viajar. Porque hay quienes trabajan, quienes cuidan a un enfermo, quienes no tienen para el pasaje. Y para ellos también tiene que haber un lugar.

La propuesta, que el obispo Gabriel Barba presentó como las Postas del Encuentro, invita a vivir la visita en comunidad, desde casa y desde el templo, con alegría y con esperanza. El domingo 8, desde las 15, habrá animación, canto y oración, luego la Misa Criolla y a las 16 la oración de bienvenida, para después seguir en vivo, a las 16.30, la llegada del Papa al país. A las 18.30 se transmitirá su encuentro con autoridades de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

El lunes 9, la Catedral volverá a abrir sus brazos desde las 10, con animación y oración, para transmitir a las 11 la Santa Misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles. Por la tarde, a las 17, la Mesa Interreligiosa realizará una oración por la paz, y a las 17.30 se podrá seguir el encuentro del Papa con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas. Todo se verá en la Catedral.

El martes 10, desde las 9, se transmitirá la misa en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba, y a las 20.15 la vigilia y el encuentro con los jóvenes en Buenos Aires. El miércoles 11, a las 10, se transmitirá la misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, y a las 11 habrá presentación de la Iglesia, Misa Criolla y folclore, hasta la despedida a las 13.30 y el cierre con entrega de rosarios y banderines argentinos y papales.

En Villa Mercedes, la fe también tendrá su posta. La Parroquia Sagrado Corazón, organizó tres jornadas de transmisiones en pantalla gigante, con entrada libre y gratuita, para que las familias vayan con el mate y compartan. El lunes 9, desde las 10.30, en el Anfiteatro de la Calle Angosta, habrá previa musical juvenil y a las 11.30 la transmisión de la misa en Buenos Aires.

El martes 10, en el Palacio de los Deportes, desde las 9 se seguirá la misa de Córdoba, y desde las 19 la concentración para la vigilia de Buenos Aires. El miércoles 11, también en el Palacio de los Deportes, desde las 9 se acompañará la misa de Luján.

El párroco Sergio Simunovich explicó que no habrá celebraciones propias, sino la decisión de compartir juntos las transmisiones oficiales, con cantos de los grupos juveniles y del ministerio de música de la Renovación Carismática.

Y mientras en la capital y en Villa Mercedes se encienden las pantallas, en las rutas puntanas se enciende otra cosa: la peregrinación. Alrededor de 100 jóvenes viajarán desde toda la provincia con la Pastoral de Juventud del Obispado. Son chicos de San Luis, Villa Mercedes, Unión, Villa de la Quebrada y Nogolí, de entre 18 y 30 años, que estudian o trabajan y que en muchos casos no tenían cómo pagar el viaje. Saldrán el domingo 8 por la tarde y regresarán después de la Vigilia de Jóvenes del martes 10, alojados en la parroquia Santiago Apóstol, en Núñez.