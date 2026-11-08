Multitudes en las calles: la emotiva primera jornada del Papa León XIV en el país

La expectativa y la emoción popular marcaron cada metro del recorrido inicial del papa León XIV tras su arribo al país. Miles de personas bordearon las avenidas principales y las distintas calles, colmaron las veredas y se asomaron a los balcones con una misma ilusión: ver pasar al Santo Padre en una jornada histórica vivida como una auténtica fiesta de fe y de esperanza.

La primera parada de su agenda oficial tuvo lugar en la Plaza San Martín, donde rindiere tributo al Padre de la Patria en medio de una cálida ovación del público presente. Finalizado el homenaje, la comitiva papal emprendió su camino hacia Balcarce 50 para el esperado reencuentro institucional con el Poder Ejecutivo Nacional.

En la Casa Rosada, el presidente Javier Milei encabezó el recibimiento formal. Tras la fotografía oficial en el marco de la gira del pontífice por América del Sur, el mandatario le presentó al equipo de ministros y a las autoridades nacionales presentes, entre ellos el jefe de Gabinete, Diego Santilli, los ministros Luis Caputo y Sandra Pettovello, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la senadora Patricia Bullrich.

Posteriormente, el Papa y el Presidente iniciaron un encuentro a solas. Durante la audiencia oficial, el jefe de Estado le entregó una medalla conmemorativa de plata con relieve en oro, grabada con los escudos de la República Argentina y del Vaticano junto a la inscripción "Visita de su Santidad León XIV", sellando así el comienzo de una agenda institucional y pastoral que continuará desplegándose en el país.