La UBA nombró Doctor Honoris Causa al Papa León XIV

La Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió otorgarle el título de Doctor Honoris Causa al papa León XIV, cuyo nombre secular es Robert Francis Prevost, en una decisión aprobada por unanimidad por el Consejo Superior de la institución, ante la próxima visita del pontífice a la Argentina.

La resolución destaca que, más allá de su condición de jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano y máxima autoridad de la Iglesia católica, León XIV se convirtió en un referente mundial por sus intervenciones en debates centrales de las sociedades contemporáneas, como la desigualdad, la pobreza, las migraciones, la crisis ambiental y el impacto de la inteligencia artificial en el mundo laboral.

NA.