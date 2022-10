Mujica: "No me siento hermano, soy parte del pueblo argentino"

El expresidente de Uruguay, José "Pepe" Mujica, este viernes brindó una conferencia de prensa en el Auditorio "Mauricio López" de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) donde abordó diversas temáticas con base en su experiencia política y su forma de ver la vida y la humanidad. Hoy recibirá la máxima distinción académica, el Doctorado Honoris Causa, título que ya dejó firmado. La entrega será en el Anfiteatro del Ave Fénix a las 17:30 y brindará una clase magistral.

"A través de ustedes abrazo al pueblo argentino y muy particularmente al de este pago, de San Luis, que tiene su cuota aparte de historia heroica en la formación del Ejército de los Andes. Yo no me siento hermano del pueblo argentino, me siento parte y sus dolores son los míos, sus triunfos y sus derrotas", expresó el exmandatario.

Con respuestas extensas, pero con frases memorables, Mujica alentó a pensar menos en la acumulación y más en el disfrute.

"Vivimos en una etapa donde tácitamente se nos tiende a educar que triunfar en la vida es hacerse rico y eso es una mentira canallesca porque si siete mil millones de habitantes fueran a vivir como vive la minoría privilegiada del mundo, precisamos tres o cuatro planetas porque este lo hacemos pelota", expresó.

Además, agregó: "No se puede soportar semejante despilfarro de recursos. No hago apología de la pobreza, hago apología de la sobriedad, aprender a vivir con lo necesario y no volverse loco. Lo hago por libertad. Si multiplicamos nuestras necesidades, gastamos nuestra vida atrás de eso y no nos queda tiempo para vivir".

Mujica indicó que los dirigentes políticos son coyunturales y son elegidos para un momento puntual. "Deberían vivir como vive la mayoría de su pueblo y no como la minoría privilegiada, eso no debería ser una carga, es un honor", manifestó.

Sobre la política, se refirió a su noción de los partidos de izquierda y de derecha.

"Hay una idea académica que no comparto, eso que llaman izquierda y derecha que son términos a partir de la Revolución Francesa porque culturalmente dependemos de ese mundo. Hay una pata humana eterna sensible a los cambios, a la distribución de la riqueza, a la empatía humana a lo largo de la historia del hombre y hay una pata conservadora que son los nervios conductores de la historia de los sapiens en la Tierra. Las dos corrientes son constitutivas del hombre", reflexionó.

A su vez, hizo referencia a la segunda vuelta de las elecciones que enfrentará Brasil. "Es probable que gane mi amigo Lula (Da Silva) y va a jugar para darle prestancia a América Latina, que no existimos de rebote en el mundo, pero va a tener cada lío, ¡que Dios me libre! Tiene que tapar agujeros y tiene que distribuir. Brasil es un país muy rico, pero con la riqueza muy concentrada y hay que repartir", dijo.

El expresidente se describió como un "paisano, viejo y luchador social con unas cuantas lecturas" y posteriormente también se denominó como un predicador.

"No vine por plata ni por mi carrera, vine porque soy un predicador de carácter social y gasto tiempo de mi vida, con mis huesos que están a la miseria con mis 87 años, pero siento placer al sembrar. Ese es el lujo de mi libertad".

El galardonado vino acompañado por su esposa y exvicepresidenta de Uruguay, Lucía

Topolansky, quien lo miraba y escuchaba con admiración

Sobre la pobreza, Mujica explicó que se debe a que las sociedades reparten mal el dinero, porque hay una alta concentración de la riqueza y domina el egoísmo. "Tenemos fuerza para hacer un mundo mejor y más equitativo, pero no lo hacemos por debilidad política, porque hay intereses que juegan entre nosotros que son más fuertes", indicó.

El dirigente político envió un fuerte mensaje para la juventud: "Los invito a que luchen por la felicidad humana porque la vida es una hermosa aventura y hay que vivirla con intensidad. Cuando llegue esa vieja que inevitablemente nos lleva, me gustaría decirle: Por favor señora, sirva otra vuelta".

Redacción / NTV