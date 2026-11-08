Emoción total: Papa León XIV ya está en Argentina

La imagen fue profundamente histórica. El avión aterrizó en Aeroparque Jorge Newbery a las 16:33, proveniente de Montevideo, Uruguay. Pasadas las 16:43, se abrió la puerta y la imagen que todos esperaban se registró con profunda emoción.

Sonrisa humilde, mirada sincera. El Papa León XIV bajó del avión de Aerolíneas Argentinas y fue recibido por el presidente, Javier Milei.

Fuerzas armadas ejecutaron el Himno Nacional Argentino, en lo que configuró el protocolo más relevante de la historia reciente. La extensa alfombra roja, marcó el pasó del Sumo Pontífice, que llegó en un momento muy especial para el país, cumpliendo el sueño de Francisco, que no pudo pisar suelo argentino siendo la máxima autoridad de la Iglesia Católica.

León XIV saludo a las autoridades eclesiásticas argentinas. Una niña y un niño le entregaron flores, otro grupo de personas le acercaron ofrendas, cartas, regalos, bajo un cielo totalmente celeste que anunció la relevancia de un instante inolvidable.

Un momento icónico y tierno fue cuando un niño le obsequió un capibara de peluche, que el Papa tomó con mucho amor.

En lo que queda, se dispondrán distintas actividades y visitas que marcarán una huella eterna en la historia del país.